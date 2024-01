Mahindra, la "gran escuela" para las actuales estrellas de MotoGP

Ahora rivales a pesar de contar con una Ducati, Pecco Bagnaia y Jorge Martín compartieron equipo al principio de sus carreras deportivos, cuando corrían con una Mahindra en Moto3. La marca india tuvo una discreta presencia en MotoGP a principios de la década de 2010 antes de concentrarse en la categoría pequeña y en la formación de jóvenes pilotos, en particular la generación que dominó la clase mayor en 2023, ya que en ella también estaban Marco Bezzecchi y Brad Binder. ¡Los cuatro mejores pilotos del pasado campeonato pasaron por sus filas!

Bagnaia fue el piloto que más éxitos logró con Mahindra. En 2015, tras dos temporadas discretas con Honda y KTM, se incorporó al equipo oficial, junto a Martín, que debutaba en Moto3. "Si piensas en todos los pilotos que pasaron por Mahindra, hicieron una cosa increíble en el campeonato", recuerda Bagnaia. "Todos ganaron un título o fueron subcampeones del mundo, así que creo que fue una gran escuela".

El bicampeón del mundo de MotoGP aportó las dos únicas victorias de la firma asiática en Moto3 (Assen y Sepang 2016), siendo la moto con la que consiguió todos sus podios en la categoría, que le permitieron hacerse con el cuarto puesto de la general y poner rumbo a Moto2. Pero si Bagnaia se refiere a una "escuela" más que a un equipo ganador, es porque tuvo que lidiar con una moto carente de potencia, aunque muy ágil, que le empujó a desarrollar ciertas cualidades en su pilotaje.

"La moto se comportaba muy bien, pero al motor le faltaba potencia. Te ponía en una situación en la que tenías que darlo todo en todo momento, y creo que fue una muy buena escuela. Estoy muy contento y orgulloso de haber formado parte de la familia Mahindra. Siempre he dicho que era el mejor equipo de Moto3 para progresar", añadió el italiano, que había pedido expresamente a la VR46 Academy que le consiguiera este manillar, aunque en su momento le pareció un paso atrás.

Pecco Bagnaia, con la Mahindra

Jorge Martín tuvo menos éxito en sus dos temporadas con Mahindra, con un solo podio en 2016, pero también aprendió mucho. "Cuando tienes una moto que tiene, digamos, un poco menos de potencia, tienes que hacer mucho más que los demás para estar al mismo nivel", reconoce el madrileño, que en 2018 se llevó el título con la Honda del equipo Gresini. "Fue bastante difícil porque era complicado internamente, pero alcanzamos un nivel muy bueno, y cuando todos cambiamos a motos más rápidas rendíamos de maravilla".

Su era con la casa india enseñó mucho a Bagnaia y Martín sobre pilotaje, pero los dos también se conocieron cuando eran compañeros de equipo. Estuvieron muy unidos varios años antes de luchar por el título de MotoGP, y aunque desde entonces han seguido caminos separados, aquella época forjó entre ellos un respeto que sigue presente hoy en día.

"Nuestra relación era bastante extraña en Mahindra, porque dormíamos en la misma habitación durante los grandes premios", explica Bagnaia, "Jugábamos a juegos de F1 y MotoGP en la PlayStation por la noche. Era bastante extraño, pero creo que nuestra relación se basa en el respeto, eso es siempre lo más importante. Conocemos perfectamente el potencial del otro, así que siempre habrá juego limpio en nuestra lucha".

Bagnaia y Martín, en Mahindra

Sin embargo, la relación estuvo un poco descompensada durante esas dos campañas, ya que el transalpino llevaba ya dos temporadas en la categoría y estaba a punto de subir a Moto2, donde fue campeón en 2018, mientras que el español lo tenía todo por descubrir en el Mundial. Tomó a Peco como ejemplo y no le dio tantos problemas como en 2023.

"Nunca imaginé que algún día lucharíamos por el título de MotoGP, eso seguro, porque cuando llegué él ya tenía experiencia, siempre fue más rápido que yo", apuntó el actual piloto del Pramac durante la temporada. "Yo sólo intentaba aprender de él, y estar cerca. Año tras año, viviendo en países diferentes, nos fuimos distanciando, pero como decía Pecco, hay un gran respeto entre nosotros y siento que tenemos una buena relación".

Años de formación para Bezzecchi y Binder

Marco Bezzecchi también se adentró en Moto3 a través de Mahindra. Tras algunas apariciones en 2015 y 2016, disputó su primera temporada completa con la moto india en 2017, en el equipo CIP, y ofreció a la marca su último podio en el campeonato, pocas semanas antes de su marcha para centrarse en la Fórmula E. Al igual que Bagnaia y Martín, el protegido de Valentino Rossi cree que Mahindra jugó un papel importante en su carrera, aunque finalmente fue con una KTM con la que encontró el éxito en la clase canalla.

"Sin ellos y sin la VR46 Academy, habría sido muy difícil para mí llegar al Mundial", explica Bezzecchi. "Invirtieron mucho en los jóvenes pilotos y nos ayudaron mucho. Fue fantástico formar parte de la familia Mahindra, desgraciadamente no por mucho tiempo, pero en cualquier caso fue una gran escuela. Aprendí mucho sobre cómo ser más preciso y más constante. Me faltaba un poco de potencia, pero me divertía. Conseguí un podio, el último de Mahindra, así que estuvo muy bien".

Bezzecchi, en el podio de Motegi 2017

Brad Binder, por su parte, pilotó la moto en la segunda mitad de la temporada 2013 y al año siguiente, al principio de su desarrollo, pero con unas características que cambiaron poco a partir de entonces. Pese a ello, también con esa máquina logró sus dos primeros podios en el Mundial, antes de dar el paso a la KTM con la que ganó el título en 2016, y de la que guarda muy buenos recuerdos.

"Fue una gran época", dice el sudafricano. "Creo que piloté para Mahindra antes que nadie, ¡fue una misión! La manejabilidad de la moto era increíble y, con la falta de potencia, tuvimos que encontrar la manera de hacer las cosas de otra manera. Para mí, fue uno de los mejores periodos de mi carrera deportiva".

Mahindra no sólo entrenó a los cuatro mejores pilotos del campeonato de 2023. Otros que también contaron con ella en Moto3 son Miguel Oliveira, subcampeón de Moto3 y Moto2 y ganador de seis carreras de MotoGP, Darryn Binder y Remy Gardner, que también tuvieron su oportunidad en la clase mayor, y Albert Arenas, campeón de la categoría pequeña.