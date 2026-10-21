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Lucio Cecchinello cree que el nuevo formato de MotoGP no será tan frenético como se teme

Lucio Cecchinello, jefe del equipo LCR, explica algunas de las sutilezas del formato de MotoGP para 2027, con dos sesiones de clasificación.

Redacción Motorsport.com

Publicado: 21 oct 2026, 18:18

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El jefe del equipo LCR, Lucio Cecchinello, afirma que, debido a los escasos recursos de neumáticos, las dos sesiones de clasificación de MotoGP por fin de semana planeadas para 2027 no serán tan peligrosas como algunos temen, y que, de hecho, podrían resultar más interesantes desde el punto de vista estratégico.

Recuerda:

El expiloto, que también es presidente de la asociación de equipos (IRTA), aportó nuevas perspectivas sobre el tan debatido nuevo formato que la categoría reina implantará en 2027.

Según la nueva estructura, tanto la clasificación sprint del viernes como la Q1 del sábado contarán con 22 pilotos compitiendo por los mejores tiempos en una misma sesión de 15 minutos, lo que podría tener implicaciones en materia de seguridad y tráfico. Para la cronometrada del sábado, los 12 mejores pasarán a la Q2.

Sin embargo, Cecchinello destacó que ya se había tenido en cuenta la asignación de neumáticos para los nuevos fines de semana de carrera, y que es posible que la pista no esté tan concurrida en clasificación como algunos han sugerido.

"Esto se gestionará gracias a que el número de neumáticos disponibles no es ilimitado", afirmó Cecchinello cuando se le preguntó por las implicaciones de más estrés para los pilotos. "Solo habrá un juego de neumáticos para los 15 minutos de la clasificación sprint, lo que limita el número de vueltas rápidas".

Esto contrasta con la situación actual de los viernes, en la que los pilotos suelen montar neumáticos nuevos más de una vez al final de la Práctica, que funciona realmente como una Q0 en el formato actual.

"Así que veremos estrategias en las que los equipos esperen antes de salir a pista, o decidan salir inmediatamente, ya sabes, para evitar cualquier riesgo potencial de que se muestren banderas amarillas. Pienso que esto también será emocionante: ver cómo los equipos gestionan la estrategia con sus propios pilotos".

Johann Zarco, Team LCR Honda

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

La asignación de neumáticos del sábado también se reducirá, según han deslizado Cecchinello y Carlos Ezpeleta, CEO adjunto de MotoGP, lo que hará más interesante el uso de los recursos en las dos sesiones —sobre todo teniendo en cuenta que la Q2 solo estará abierta a quienes se clasifiquen entre los doce primeros en la Q1.

"Y, de nuevo, en la Q1 y la Q2, los pilotos solo dispondrán de tres juegos de neumáticos, en lugar de los cuatro que tenemos ahora", siguió Cecchinello.

Los cambios en el formato fueron una iniciativa de los equipos, y las declaraciones del italiano pusieron de relieve que se habían sopesado cuidadosamente. Este tema también surgió en sus comentarios sobre la supresión del Warm Up, que en principio se sustituirá por un tiempo más amplio (10 minutos extra) para dar vueltas de reconocimiento antes de incorporarse a la parrilla para la carrera larga del domingo.

"Hoy en día, los neumáticos de MotoGP y [todo lo demás] están fabricados de forma muy específica para un determinado rango de temperatura. Y entonces nos dimos cuenta de que, a las 9:40 de la mañana, la temperatura de la pista no es la misma que la que tenemos en la carrera".

"Lo discutimos internamente, también con ingenieros que trabajan para los fabricantes. Dicen que, básicamente, el formato actual del Warm Up no es realmente útil para realizar comprobaciones, sino que se limita a una comprobación funcional. Así que decidieron facilitar las cosas a todo el mundo. Simplemente ampliar las vueltas de reconocimiento sería mejor", cerró.

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