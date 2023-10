La lucha "sin sentido" entre Zarco y Alex Márquez que mortificó a Bagnaia

Pecco Bagnaia se veía con ritmo para ganar la carrera corta del sábado en el Gran Premio de Tailandia, pese a salir sexto desde la segunda fila. El italiano no creía que Jorge Martín "tuviera ritmo para ganar", y cree que el español tuvo suerte de que él se viera aprisionado detrás de Alex Márquez y Johann Zarco, que salían séptimo y undécimo, respectivamente, pero que le adelantaron en la salida.

"Los pilotos que me adelantaron me hicieron perder mucho tiempo", se lamentó Pecco.

"La lucha entre Zarco y Alex Márquez nos ha puesto a 1.6 segundos, y pienso que era totalmente un sinsentido, porque se veía claramente que estábamos perdiendo mucho tiempo", se quejó.

Al habla con el francés y el español, cada uno tenía una visión muy diferente de lo sucedido.

"Hice una buena salida y me concentré bien. Pude meterme rápidamente en la lucha, pero me pasa como toda la temporada: no consigo pilotar la moto en la entrada de las curvas", explicaba Zarco.

"En un momento dado, Álex Márquez ha jugado sus cartas, porque no tenía ritmo para estar con los de delante. Adelantó, adelantó y entonces me quedé clavado. El neumático delantero cogió temperatura y no pude hacer nada. Estoy un poco cabreado, porque podía optar a un top 6 e intentar luchar con los de delante".

Sobre su duelo con Alex Márquez, Zarco tenía su propia visión. "Quería adelantarme a toda costa porque le he empujado en la curva 3 y nos hemos tocado. Nos hemos tocado dos veces y quizá eso le ha hecho ser más agresivo para bloquearme un poco", se quejó.

Al final de la carrera Alex hizo un resumen muy gráfico: "Fue estresante", dijo.

"Salíamos séptimos que es una zona donde siempre hay mucha pelea. Donde hemos tirado, por así decirlo, la carrera fue en la batalla con Zarco, me tocó dos veces y luego intenté tirar pero hemos entrado en una lucha en la que hemos perdido un segundo y medio, algo que no tiene ningún sentido. Pero no quería perder la posición y no me quedó otro remedio que lucharla yo también", explicó el español.

"Después me ha pasado Pecco y he intentado seguirle y estar con él, pero ya tenía el neumático de delante con mucha temperatura, 115º y la presión disparada. Me costo mucho, así que preferí acabar y, sobre todo, recoger mucha información de cara a la carrera de hoy. A distancia larga creo que podemos ser más rápidos. Con una buena salida pienso que podemos optar al podio. Si no hacemos una buena salida se hará un poco el tren y lucharemos por posiciones como en la sprint, de quinto a octavo. Hay que ser inteligentes y no perder tiempo en situaciones en las que no ganamos nada".

Mientras Alex se veía inmerso en una carrera incómoda, su hermano Marc Márquez lograba un cuarto puesto sorprendente.

"La verdad es que sí fue sorprendente. Hubo un momento en el que pensaba que se iba a ir hacia atrás, pero ha sabido de alguna manera mantenerse. Me sorprende, se la moto de qué peca y pensaba que iba a bajar más, pero cuando las condiciones son tan extremas es donde Marc es más hábil y sabe sacar el máximo partido".

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing, Johann Zarco, Pramac