Los pilotos de Trackhouse en NASCAR ven ventajas en una cita conjunta con MotoGP

Daniel Suárez y Ross Chastain, pilotos de Trackhouse en la NASCAR, estuvieron este viernes en el Circuito de las Américas de Austin para ver en acción al proyecto de su equipo en MotoGP, aprovechando que el campeonato de stock cars americano compite en el mismo estado que el Mundial de Motociclismo este fin de semana, en el Texas Motor Speedway (Fort Worth).

La NASCAR también está representada por Hendrick Motorsports en el paddock de la categoría reina de las dos ruedas en el COTA, ya que Jordan Taylor hará una demostración del Chevrolet Camaro ZL1 del Garage 56 de Le Mans.

El campeonato por excelencia de Estados Unidos ya ha coincidido en un fin de semana con la IndyCar anteriormente, en Indianápolis para su Brickyard Weekend, una unión que finaliza este año con el regreso de la NASCAR al óvalo de la mítica pista en 2024. Indianápolis ya acogió MotoGP en una variante diferente de su circuito rutero entre 2008 y 2015, y también organizó una ronda del MotoAmerica en 2020.

Cuando Motorsport.com le preguntó a Chastain con qué categoría le gustaría ver juntarse con la NASCAR en un futuro fin de semana, consideró que MotoGP sería la pareja perfecta. "Para mí es MotoGP ahora mismo, porque tenemos compañeros de equipo aquí", dijo. "En mi anterior equipo, Chip Ganassi Racing, cada vez que hacíamos el fin de semana con la IndyCar, podía ir a ver a esos chicos".

"Tuve [ese vínculo] con Alex Palou. Pero ahora somos Trackhouse, así que no lo tengo con nadie en la IndyCar. Sí lo tenemos en MotoGP, y me emociona seguir a estos chicos, comunicarnos e interactuar entre nosotros. Aunque sean disciplinas diferentes, estamos en el mismo equipo. Así que para mí es MotoGP".

Ross Chastain

Cuando se le cuestionó sobre si creía que era factible coincidir en un fin de semana, el piloto americano respondió: "Claro, quiero decir, creo que sí. No sé lo que hacen sus neumáticos... y tendemos a dejar bastantes restos cuando terminamos de correr, ¡algunos guardabarros doblados! Tendemos a hacer crujir los guardabarros por todas partes y algunas piezas se caen".

"Supongo que le correspondería más a MotoGP decidir si pueden hacer frente a eso. He notado que la pista estaba muy limpia en los entrenamientos. Cuando estamos a pista aquí en COTA, hay suciedad por todas partes, especialmente en la curva 8".

Suárez cree que un evento conjunto beneficiaría a ambas clases, ya que MotoGP -que ha sido recientemente adquirida por Liberty Media, una empresa estadounidense- podría ampliar su base de fans en el país, mientras que la NASCAR tendría más exposición a través de la audiencia global de MotoGP.

"He estado viendo MotoGP durante un tiempo, pero hasta hace poco no lo seguía tan de cerca", explicó el mexicano. "Por supuesto, los Estados Unidos son un gran mercado, todo el mundo lo sabe, por lo que un evento conjunto sería increíble. Funcionaría tanto para la NASCAR como para MotoGP. Veo muchos aficionados aquí, muy, muy apasionados. Quién sabe, a lo mejor estos chicos no ven la NASCAR", siguió.

"Creo que ambas categorías saldrían ganando, sobre todo por lo internacional que es MotoGP. La NASCAR es muy, muy fuerte en Estados Unidos, pero necesita seguir creciendo en todo el mundo. Y MotoGP es al revés, es muy grande en todas partes, pero necesita crecer en Estados Unidos. Sería increíble para ambos. Por eso creo que todos saldríamos ganando", finalizó.