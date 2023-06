Los médicos fijan la operación de Rins para la próxima semana

Ya hay fecha para la operación de Alex Rins. El piloto del LCR pasará por quirófano la próxima semana, dentro de los planes previstos inicialmente. El barcelonés se fracturó la pierna derecha a la altura de la tibia y el peroné en el pasado Gran Premio de Italia, en Mugello.

En Florencia se le practicó una primera intervención para colocarle un fijador y pudo regresar a Madrid, donde se le realizará la segunda intervención, directamente sobre los huesos. La inflamación aún no lo ha hecho posible, pero Lucio Cecchinello, máximo responsable de la estructura satélite de Honda, ha confirmado que será en los próximos días cuando esta operación tenga lugar.

"Estamos todos muy tristes", comentó el jefe de Rins en la web oficial de MotoGP. "Obviamente, le estamos apoyando todo lo que podemos porque sabemos que para un piloto, en este momento concreto, es difícil enfrentarse a días como estos, especialmente porque no tendrá la operación definitiva hasta la próxima semana".

"Tiene una fractura de tibia y peroné, en la parte inferior del peroné, hacia el maléolo", dijo el italiano. "Es una fractura doble. Probablemente necesitará un clavo en la tibia y algunos tornillos en el maléolo".

Los médicos que atienden al catalán ya han podido planificar el programa de recuperación del español, que debería recuperarse con bastante rapidez. "Lo positivo es que el doctor Charte ya se ha reunido con el equipo médico que atiende a Alex en Madrid, y le han tranquilizado diciéndole que la convalecencia no será muy larga, porque ya tienen en mente el tipo de operación y cómo recomponerlo todo", confirmó Cecchinello.

"Tres días después de la operación podrá irse a casa y empezar poco a poco su recuperación. Naturalmente, no para caminar, [necesitará] una cámara hiperbárica y fisioterapia para reducir la inflamación. Después de diez o doce días, podrá empezar a mover lentamente el tobillo, porque eso es lo más importante, mantenerlo en movimiento."

El propio Rins dio una actualización el martes desde su habitación del hospital en Madrid. "Me siento un poco mejor después de mi caída del sábado en la carrera al sprint", dijo en un video publicado en Instagram. "Me caí en Arrabbiata 1, una curva rápida, y empecé a dar vueltas en la grava. Me lesioné la tibia y el peroné, que están rotos. [...] Estamos motivados, gracias por todos los mensajes que he recibido en los últimos días, me hace feliz. Vamos a intentar recuperarnos rápidamente".

El sustituto de Rins para Assen aún no está elegido

Al igual que Joan Mir, también ausente en el Repsol Honda, Rins no ha sido sustituido para el Gran Premio de Alemania. Los equipos están obligados a alinear a un recambio cuando un piloto está ausente más de diez días, por lo que LCR tendrá que encontrar uno para Assen dentro de una semana. Ya han surgido varios nombres, entre ellos Stefan Bradl, piloto probador de la marca del ala dorada y sustituto habitual, e Iker Lecuona, que este año ocupó el lugar de Marc Márquez en Jerez.

"Como sabéis, a muchos pilotos les encantaría tener la oportunidad de pilotar una MotoGP. Por otro lado, no es ninguna broma, es una moto compleja que requiere un piloto experimentado, especialmente cuando tienes que subirte a ella de vez en cuando. Obviamente, estamos estudiando todas las opciones con HRC", confirmó Cecchinello.

El veredicto, que también estará ligado a las necesidades del equipo oficial si Mir no está en condiciones de correr en Assen, se espera para algún momento de la próxima semana: "Esta semana discutiremos quién será el piloto sustituto. Tenemos una lista de nombres. No voy a ocultar el hecho de que HRC tiene pilotos como Bradl y otros que corren en el Mundial de Superbikes, pero podremos tomar una decisión a finales de esta semana", finalizó el dirigente transalpino.