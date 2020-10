Tras anunciar su retirada a finales de 2019 después de una difícil temporada en el Repsol Honda, Lorenzo fichó por Yamaha en invierno como piloto probador.

Este movimiento fue bienvenido por los pilotos de la marca, pero hasta ahora Lorenzo sólo ha completado dos días de test con la M1 en 2020, y este miércoles afrontará el tercero en el primer día del test de MotoGP en el Circuito del Algarve para preparar el Gran Premio de Portugal.

Después de que Valentino Rossi y Fabio Quartararo cuestionaran el mes pasado la falta de test de Lorenzo este año, Yamaha dijo que la pandemia del COVID-19 había dificultado la entrada en Europa de los miembros de su equipo de pruebas en Japón para completar cualquier programa con Lorenzo.

El balear cree que la escasez de test simplemente es el resultado de la pandemia del COVID-19 y señala que "es ilógico" pensar que Yamaha esté desaprovechando su potencial a propósito.

"Quiero creer, y realmente creo, que han hecho todo lo posible para hacer los máximos test, pero las circunstancias del COVID provocaron que esto no haya podido suceder", respondió Lorenzo cuando Motorsport.com le preguntó si creía que Yamaha le estaba desperdiciando.

"Creo que sin la COVID habríamos hecho los 15 o 16 días que habíamos planeado".

"No creo que me estén desperdiciando, sobre todo a propósito, como piloto de pruebas, porque económicamente creo que es la fábrica que gasta más dinero [en test]".

"Por lo tanto, no es lógico pensar así. Realmente creo que las circunstancias del COVID no ayudaron al equipo a probar más".

Lorenzo llevó la Yamaha de 2019 durante los dos días en febrero en Sepang en el shakedown y el primer test oficial de pretemporada.

Esta semana, en el test de MotoGP en el Algarve, el #99 debía pilotar la M1 de 2020 por primera vez, pero Yamaha no pudo tener una moto a tiempo y volverá a rodar con la versión del año pasado.

"Hablé con Massimo [Meregalli, director del equipo Yamaha] hace unos días, hace unas semanas, y me dijo que probablemente tendrían la moto de 2020 aquí", explicó Lorenzo el martes en Portugal.

"Entré al box y había la moto de 2019, y me dijeron que no tuvieron tiempo para preparar la de 2020".

"Así que no estuvieron listos para tenerla aquí. Es una pena no tener la misma moto que los oficiales, pero supongo que intentaron al máximo tener las nuevas motos aquí y no pudieron. Por lo tanto, tendremos que arreglárnoslas con lo que tenemos".

Además de los pilotos probadores de los seis fabricantes, 13 pilotos de la actual parrilla rodarán en el Circuito del Algarve este miércoles con motos de calle para familiarizarse con la pista antes del Gran Premio de Portugal que cerrará la temporada en noviembre.

