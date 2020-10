El cinco veces campeón del mundo mantiene a su fiel legión de fans enganchados a su nueva vida, que muestra en las redes sociales como un verdadero ‘reality’, proyectando la imagen de un joven que tras triunfar en MotoGP ahora disfruta de su tiempo libre.

Sin embargo, Jorge Lorenzo ha tenido que hacer un alto en el camino para viajar hasta Portimao, donde este miércoles y jueves cumplirá con su misión de piloto de pruebas de Yamaha en un test en el trazado portugués.

“La verdad es que mi vida es mejor de lo que estoy mostrando en las redes sociales (risas), hablando en serio: estoy muy feliz de la vida que estoy llevando, es más o menos como me la imaginaba, con mucho tiempo libre, sobre todo con la capacidad de decidir lo que quiero hacer en cada momento”, aseguró Jorge en una rueda de prensa previa organizada por Dorna con los test riders de las cinco fábricas de MotoGP.

“No tengo especialmente planes de futuro, a parte de ser probador. Ahora mismo no lo he pensado”, añade el mallorquín.

Lorenzo no se sube a una MotoGP desde los test de Sepang, a finales de enero.

“Estoy muy emocionado de volver de nuevo, de pilotar la Yamaha M1 porque han pasado como nueve meses, casi un año sin pilotar. Nunca había pasado tanto tiempo sin hacerlo”, recordó.

“Seguro que será bastante complicado adaptarme de nuevo a estas motos. Pero tenemos dos días en una pista nueva, esto también es muy importante porque no solo es un circuito nuevo, también es una pista muy especial, con muchas subidas y bajadas. Así que va a ser importante no cometer errores estúpidos al principio, intentar hacer kilómetros y tratar de dar la máxima información a Yamaha para los pilotos oficiales cuando vengan aquí para la carrera”, explicó.

De cara a los dos días de test, parece que Yamaha ha enviado a Portimao la M1 2019, no la 2020 con la que compiten los pilotos este año en MotoGP, una decisión un tanto extraña.

“No lo sé, es una pregunta que tienes que hacer a ellos, he preguntado qué moto iba a tener aquí y me han dicho que es más o menos la de Sapang (febrero), no he preguntado más porque no hubiera cambiado nada, eso hay que preguntárselo a Lin Jarvis o a Mayo Meregalli”.

Es complicado entender qué busca Yamaha en este test cuando envía una moto que ya no se usa.

“Iremos con la misma moto que en Sepang, así que usaremos este test para obtener la mejor información que podamos para los pilotos oficiales, y también para probar todos los neumáticos para entender en estas condiciones en este asfalto cuáles serán los más adecuados, tanto para la clasificación a una vuelta como en distancia de carrera. En el tema de la puesta a punto y configuración de la moto, al ser una 2019 no podré aportar demasiado”, se lamenta el #99.

En clave de Mundial, le preguntaron a Jorge como veía el campeonato de este año.

“Muy duro, muy igualado. Ahora Joan Mir y Fabio Quartararo han abierto un pequeño hueco con los demás. Pero en las últimas carreras hubo hasta cuatro pilotos, quizás seis con opciones reales de luchar por el título. Ahora parece que los más fuertes son Fabio y Joan, así que es interesante. Quedan algunas carreras para el final y me estoy divirtiendo mucho viéndolas por televisión”.

Por último, Lorenzo volverá a coincidir con Pedrosa en una pista mucho tiempo después.

“Está muy bien, hemos pasado ya los treinta y hemos pasado muchos años juntos, la primera vez que vi a Dani yo tenía 11 años y ahora 33, han pasado muchas cosas, hemos sido campeones y ahora hacemos lo que más nos gusta, ir en moto sin presión. Seguro que en un test no puedes dar el cien por cien, pero todos tenemos nuestro lado competitivo y queremos hacerlo bien, mañana a disfrutar y a ver quién es el más rápido”, zanjó el balear.

