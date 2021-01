Lorenzo se retiró a finales de 2019 tras una frustrante temporada en Honda, y se vio absolutamente afectado por la pandemia en el rol de piloto probador de Yamaha el pasado año, un trabajo que no pudo llevar adelante por el coronavirus y la falta de forma física.

Después de un año sin casi subirse a una moto de carreras, el tricampeón del mundo de MotoGP explica en una entrevista en la televisión italiana que ya no se plantea volver a pilotar y que ahora le gustaría ser comentarista televisivo.

“Tengo muchas ideas para mi futuro, menos estresantes que correr en MotoGP, pero aun así emocionantes. Un camino posible, por ejemplo, sería ser comentarista de televisión y no descartó tampoco la opción de usar mi experiencia con algún piloto joven convirtiéndome en su mánager”, explica Lorenzo en Sky Sport Italia.

Desde que se marchó en 2017, Yamaha no ha vuelto a tener una moto capaz de ganar el campeonato del mundo y, de hecho, las tres últimas coronas de MotoGP siguen siendo las conseguidas por Lorenzo.

Es por ello que había cierta expectación por saber si en su papel de probador el español era capaz de convertir, de nuevo, a la M1 en una moto ganadora. Pero el resultado final fue descorazonador.

“He sido un piloto siempre muy sensible, desde pequeño, porque mi padre me hacía pilotar en motos muy diferentes y por eso lograba adaptarme entendiendo rápido qué funcionaba y qué no. Siempre he tenido esa habilidad”, recuerda Jorge en la entrevista.

“Yamaha confió en mí en los últimos años en que estuve allí, hemos recorrido un camino muy bueno creando una moto fácil de pilotar, intuitiva. Cuando me fui a Ducati, otros pilotos se ocuparon de evolucionar la moto, no puedo hacer una comparación. Creo que la Yamaha, aunque ha mejorado, seguro que no es la moto más completa, como cuando corría yo con ellos”.

Durante siete temporadas Lorenzo fue compañero de Valentino Rossi en el box de Yamaha, y el mallorquín no esperaba que el italiano acabara en el Petronas.

“Me ha sorprendido la decisión de Yamaha de hacer correr a Rossi en un equipo satélite como Petronas, no lo habría imagino nunca, pero al mismo tiempo creo que para él no cambia tanto, lo hará bien”, expone Lorenzo.

“Hemos visto los grandes resultados logrados por Quartararo y Morbidelli, la moto es competitiva y Yamaha al final debe hacer como todos los demás: mirar al futuro. Cuando yo comencé con ellos en 2008 debían encontrar un plan B en caso de que Valentino se fuera (se hablaba de que iría a la F1) y eligieron a un piloto joven como yo. El futuro llega para los más jóvenes, elegir a Quartararo es algo lógico”, en referencia al equipo oficial de fábrica.

Otro que fue compañero de Jorge, dos años en Ducati, fue Andrea Dovizioso, con el que tuvo una relación que fue de mal a peor. Ahora el italiano se ha quedado sin equipo para 2021 después de acabar de mala manera con los responsables de la marca.

“Cuando una relación se rompe es normal que haya roces, hay dos versiones diferentes, cada uno piensa que ha sido el otro el que se ha equivocado. Andrea defiende su orgullo y su imagen, Ducati, la suya. Pienso que ha sido un matrimonio de éxito entre ambos. El equipo ha vuelto a luchar por el título, por lo que pienso que ambos deberían estar contentos”, zanja el de Palma.

Pasa las imágenes y recuerda los triunfos de Jorge Lorenzo en la máxima categoría

(pulsa en 'Versión completa' al final del artículo si no te aparecen las fotos)