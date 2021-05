Lorenzo: "Rossi le dijo a Yamaha 'o yo o Lorenzo'"

Después de dos temporadas compartiendo equipo, la tensión entre Valentino Rossi y Jorge Lorenzo iba en aumento. El italiano venía de ganar los dos últimos títulos de MotoGP, pero el mallorquín cada vez le hacía más sombra.

De hecho, al tercer gran premio de ese año 2010, en Francia, el balear llegaba líder del campeonato, con cuatro puntos de ventaja sobre su compañero. El #46 golpeó primero en el arranque en Qatar, pero sufrió un accidente practicando motocross antes de Jerez, donde se impuso Lorenzo.

Ambos aterrizaron en Le Mans con las espadas en todo lo alto. Rossi buscaba recuperar el mando del equipo, mientras que Lorenzo quería confirmar el relevo generacional. Los dos acababan contrato ese año e Il dottore contaba con una interesante oferta de Ducati. La intención del de Tavullia era seguir en Yamaha, pero sin el #99 al otro lado del box.

En el Gran Premio de Francia, Rossi se llevó la pole por 54 milésimas sobre el español. En ese momento, el nueve veces campeón del mundo le hizo saber a la marca de Iwata que tenían que elegir entre uno de los pilotos para el año siguiente.

“Rossi me quitó la pole por centésimas. Era una carrera vital para ambos, algunos pilotos comenzaron a negociar para el año siguiente. Valentino comenzó a hablar con Yamaha y básicamente le dijo: ‘o yo o Lorenzo’. Sorprendentemente, Yamaha lo recibió con los brazos abiertos, pero le dijeron: 'si quieres seguir te esperamos, pero no vamos a prescindir de Lorenzo'. Eso le sentó mal a Valentino, que lo vio como una traición para él después de los títulos y lo que le había hecho crecer desde 2004. Pero Yamaha también estaba pensando en el futuro y no estaba dispuesta a prescindir de mis servicios”, explica Lorenzo en su canal de Youtube, 99 seconds.

Sin embargo, la carrera fue una historia diferente. Lorenzo pudo estudiar a Rossi para preparar el adelantamiento y ganó con más de cinco segundos de margen.

“Empecé la carera, salí mal y perdí una posición con Pedrosa. Le pasé y desde atrás pude ver los puntos donde era superior a Rossi. Le adelanté llegando a la curva 1, pero me la devolvió en la siguiente, en la chicane Dunlop. Me puse a pensar en el próximo punto de adelantamiento. Lo intenté en el mismo punto y cuando lo conseguí me propuse cerrar todos los huecos posibles. Al pasar por meta, me propuse ir un pelín más rápido. Valentino intentó apretar, pero no estaba capacitado para ello y empezó a cometer errores. Cogí medio segundo y cuando tu rival ve que tiene que arriesgar mucho, tira la toalla”.

En el siguiente Gran Premio, en Italia, Rossi se lesionó en la pierna y dijo adiós a sus opciones de título. Finalmente decidió aceptar la oferta de Ducati, mientras que Lorenzo acabó campeón y renovó por dos años con Yamaha.

Las fotos del Gran Premio de Francia 2010 de MotoGP

