Lorenzo: “Creo firmemente que Rossi puede volver a ganar carreras”

Después de nueve años en Yamaha, con quien ganó tres campeonatos del mundo de MotoGP, y dos cursos en Ducati, moto con la que consiguió sus tres últimas victorias, Jorge Lorenzo se retiró en 2019 como colofón a una mala temporada en el equipo Honda, donde nunca pudo hacerse con los mandos de la RC213V.

Este domingo, en la plataforma DAZN, Lorenzo ha comentado, precisamente, su última victoria en el Mundial, el Gran Premio de Austria de 2018, imponiéndose en una ajustada carrera a Marc Márquez.

Durante su participación, el mallorquín ha tocado muchos e interesantes temas, y se ha detenido en el que fue, durante siete años, su compañero de equipo y, a la vez, su rival más acérrimo, el italiano Valentino Rossi.

Ya retirado, en su nuevo rol de probador de Yamaha, Jorge ha vuelto a coincidir con el italiano, con el que ahora mantiene una relación más cordial que en el pasado.

Sobre Rossi y su intención de seguir el próximo año en MotoGP, con 41 años, el balear se deshace en elogios.

“Es algo único, conseguir con esa edad, con 40 o 41 años, en MotoGP, seguir luchando por ganar carreras es algo insólito y tiene un mérito enorme. Nadie lo ha hecho hasta ahora, solo Valentino, y es tremendo”, asegura Lorenzo.

“Pienso sinceramente que si tiene mejores sensaciones con la moto que el año pasado podría mejorar inmensamente sus resultados y volver a ganar carreras, lo creo firmemente”, añade convencido el balear.

Una de las claves que esgrime el #99 para argumentar su opinión es la ‘amabilidad’ de la M1.

“Es verdad que MotoGP es un deporte cada vez más físico, porque 45 minutos pilotando una de estas bestias es muy duro. Pero quizá la Yamaha, con diferencia, es la moto que te permite no tener que ser realmente un atleta bestial para poder ser competitivo. Es la única moto que te lo concede. Para pilotar la Honda y la Ducati tienes que ser un atleta perfecto para poder aguantar el ritmo durante toda la carrera”.

En su rol de probador de Yamaha, Lorenzo tratará de ayudar a Rossi, y también a Maverick Viñales y Fabio Quartararo, la pareja oficial en 2021. Siendo el francés, posiblemente, el que más se parezca, por estilo, al balear.

“Si tuviese que elegir uno de los tres quizá sí, aunque Valentino también es muy fino, no tan extremo como yo, pero también es muy sensible. Pero en paso por curva Quartararo sí se parece más a mí. En cualquier caso, somos cuatro pilotos muy diferentes, por pilotaje, mentalidad, cómo hacemos las cosas y la forma de pensar”, subraya.

Lorenzo ha regresado a Yamaha, de donde salió en 2016 al no recibir, seguramente, el cariño y comprensión que esperaba acorde con sus resultados.

“Más que la falta de cariño fue que estaba Rossi allí, y mediáticamente era muy fuerte. En ese ámbito era difícil competir con él. Sabía que si seguía en Yamaha iba a tener el mejor material, siempre lo tuve y no hay queja al respecto. Pero sí es verdad que el poder mediático de Valentino siempre fue muy fuerte y en 2015 fue muy evidente. Pero no fue la razón principal, quería cambiar, hacer algo que me mantuviera vivo y que me hiciera levantar por las mañanas con ganas de dar el máximo”, recuerda.

“Si hubiese seguido en Yamaha seguramente tendría algunos huesos rotos menos y hubiera conseguido más victorias, en general mis números serían más buenos. Pero viéndolo ahora en perspectiva, volvería a hacer lo que hice”, zanja el pentacampeón del mundo.

