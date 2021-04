Lorenzo: “A Rossi se le ve lento comparado con Quartararo y Viñales”

El pentacampeón del mundo no se muerde la lengua al hablar en su canal de Youtube de cómo vio la carrera de MotoGP en Portimao. Lorenzo falló en su pronóstico sobre Marc Márquez, ya que esperaba una versión más conservadora del piloto de Honda.

"Al contrario de lo que predije, Marc Márquez no había vuelto para probar su condición y tomárselo con calma", introdujo el #99. "Volvió como se fue en jerez. Con esa agresividad, velocidad y poco miedo a tomar riesgos. Empezó el FP1 y sorprendió a todos terminando tercero en condiciones mixtas, muy particulares para no tener una caída importante".

"Márquez tiene habilidades superiores a los demás"

"Más que su velocidad, me ha sorprendido todavía más que ha vuelto después de nueve meses de lesión sin ningún miedo a volverse a caer, ambicionando un buen resultado. Es de otro planeta, está hecho de otra pasta. Tiene habilidades superiores a los demás, y eso le hace superior en la mayoría de carreras. Lo que pasa es que sufrió una lesión y hasta que se recupere pasará un tiempo para que vuelva ser el más top. Han salido rivales más jóvenes, Bagnaia, Quartararo, Mir, que tiene que evolucionar más que él que tiene 28 años. No dudo que volverá a ganar careras y el mundial. No le pongo un 10 porque sorprendió tanto el viernes que quizás se esperaba un resultado mejor que el séptimo, pero hizo lo que tenía que hacer. Ha pasado ya. Es una cuestión de tiempo para volver a ver al mejor Marc".

El balear se rindió al trabajo hecho por el ganador de la carrera, Fabio Quartararo, a quien ve el más fuerte en MotoGP y el favorito al título.

"Fabio Quartararo, como en Qatar 2, fue ‘don perfecto’. Ya dije que Portimao iba a ser una oportunidad para ver al mejor Quartararo de siempre. Un piloto fuerte en todas las circunstancias. Se vio en el FP4, el único capaz de rodar en 39. Y no solo una vuelta, sino ocho. Está en un esta de forma increíble, pilotando fino pero agresivo. Está pilotando la Yamaha de forma exquisita. Tiene finales de carrera superiores a los demás, aumentando su distancia en las ultimas vueltas. Es claramente el favorito al título. Hasta que vuelva Márquez a estar en forma está siendo el más fuerte. Será interesante cuando Márquez vuelva a estar en forma ver esos duelos como en 2019, esta vez con Fabio más fuerte", apuntó.

"Quartararo es claramente el favorito al título"

Lorenzo también destacó la actuación de Pecco Bagnaia, que con su segundo puesto cree que se ha convertido en el hombre fuerte de Ducati tras el 'cero' de Johann Zarco.

"Bagnaia realizó un carrerón. Estoy seguro que si sale delante no se habría gastado tanto. Hizo una increíble remontada y quizás habría podido poner en aprietos a Fabio. Pudo con la Yamaha y la Suzuki, que parecían superiores en curva. Su estilo compensa el estilo tosco de la Ducati. Se pone segundo del campeonato y coge el liderato de Ducati", afirmó.

"Veía a Zarco fuerte, con la predisposición de estar en el podio. Estaba cumpliendo. En carrera iba segundo muchas vueltas, pero al final llegó Bagnaia más rápido, se puso nervioso al ver una Ducati delante y cometió un error. Una gran pena porque podía haber seguido esa línea de regularidad y ahora tiene a Pecco, que para mí está pilotando mejor la Ducati. Pierde un poco el liderazgo de Ducati".

"Zarco se puso nervioso al ver la Ducati de Bagnaia delante y cometió un error"

Cara y cruz para Suzuki. Lorenzo cree que tenían moto para estar cerca de ganar, como demuestra el podio de Joan Mir, pero Álex Rins cometió un importante error.

"Primer podio de Joan Mir. Sigue utilizando esa estrategia de ser muy regular como en 2020, pero esta vez beneficiado por el gran error de su compañero Álex Rins, que perdió una buena oportunidad de cuestionar su liderazgo. La Suzuki era una moto ganadora, pero salió Fabio. Joan sigue siendo el líder de la fábrica".

También tuvo buenas palabras para Aleix Espargaró, que está sacando lo máximo de la Aprilia.

"Otra excelente actuación de Aleix, y van tres seguidas. Está sacando su mejor versión, pilotando mejor que nunca. Cayéndose muy poco porque normalmente es de los que más se cae. Lo vemos incluso liderando entrenamientos. No es casualidad, es algo más trabajado. No me sorprendería verle en el podio . El único 'pero' es que tiene mejores principios de carrera que segundas partes. No creo que sea culpa de Aleix, sino por el desgaste al principio", indicó.

Para el final dejó a los pilotos que según él decepcionaron: Valentino Rossi, Miguel Oliveira y Jack Miller.

"Sin duda malos tiempos para Valentino. Sufrió la primera caída de la temporada. Hasta ahora solo suma cuatro puntos. Pude observarlo durante los entrenamientos, sobre todo cuando iba detrás de Bagnaia, y la verdad es que se le ve lento en movimientos, en comparación con la agresividad de un Quartararo o Viñales, que frenan muy agresivo. Los movimientos de Valentino están un pelín más ralentizado. Eso hace que a lo largo de la vuelta vaya perdiendo algunas décimas. El punto positivo es que fue un poco más rápido o [estuvo] más cerca de los de delante que en Qatar 2. Vendrán circuitos más favoritos para él, opinó".

"Dije que Oliveira era el favorito por dos razones: por jugar en casa y por haber ganando con la superioridad que lo hizo el año pasado. En ningún momento vimos la sombra de Miguel, tanto en entrenos como en carrera. Lo peor es que se cayó y su compañero Binder fue quinto. Habrá que ver cómo se recupera".

"Para mí Jack Miller es el gran derrotado de la jornada porque se esperaba mucho de él tras la pretemporada y no pudo mantener el ritmo en Qatar y aquí se cayó. Seguimos viendo el Miller inconstante, impreciso en las trazadas. En carrera además comete este tipo de errores. Debería focalizarse en esa precisión de trazada y también en la gestión de los nervios para no cometer errores y caídas. Es cierto que venía de una lesión que no es lo mejor para pilotar. Podía terminar entre los cinco primeros y no lo hizo", cerró.

