Lorenzo: "Rossi y yo habríamos ganado más sin el otro, pero nos hicimos más rápidos"

La carrera deportiva de Jorge Lorenzo está intrínsecamente ligada a la de Valentino Rossi. Italiano y español marcaron una época en el Mundial de MotoGP como compañeros de equipo, una vez que el #99 subió a la categoría reina en 2008. Le puso las cosas difíciles al #46, pero éste se impuso en el primer y en el segundo año. La batalla en 2010 acabó con la lesión de Valentino, antes de que diera el salto a Ducati, con Lorenzo campeón.

La etapa de Rossi con una Desmosedici que no estaba al nivel fue tortuosa, y Lorenzo se quedó en Yamaha, donde ganó el título en 2012, antes de que ambos volvieran a reencontrarse. Tras dos temporadas, volvieron a pelear por un entorchado en aquel polémico 2015, en el que el mallorquín logró proclamarse pentacampeón del mundo, mientras que el 'Dottore' se quedó con la miel en los labios del décimo.

El pasado fin de semana, en el 'Festival dello Sport' organizado por 'La Gazzetta dello Sport', Lorenzo aprovechó para echar la vista atrás y analizar su duelo con Rossi, el ídolo local (el evento se organizaba en la ciudad de Trento). Jorge recordó aquel GP de Valencia 2015 en el que, pese a ser campeón, fue increpado por algunos seguidores del nueve veces campeón: "Evidentemente, todos se habían creído la versión de Valentino. 2015 fue un año brutal: pasó de todo. Hay que pensar en que nunca había estado líder en solitario hasta la última carrera".

Pero, pese a aquello, Jorge tiene en alta estima tanto a su rival como a la rivalidad que mantuvieron: "Los dos habríamos ganado más sin el otro. Pero, gracias a nuestra rivalidad, fuimos mucho más rápido. Hoy, [tengo el] máximo respeto para él. Todos nos hemos beneficiado de su carisma, porque ha permitido a mucha gente acercarse al motociclismo mundial, dando visibilidad al campeonato".

Lorenzo siempre ha sido un gran fan de Max Biaggi, el primer gran rival de Rossi en la categoría reina, cuando llegó a 500cc en el año 2000. Sin embargo, el español no piensa que la amistad con el 'Corsario' fuese decisiva para lo que luego pasó con Valentino.

"Max Biaggi, era mi ídolo. La primera vez que me encontré con él hablamos de muchas cosas, incluso de Valentino Rossi. Inmediatamente le dije que era mi favorito. No creo que mi amistad con Max condicionara mi relación con Rossi. Seguramente, era más importante la velocidad que ponía en la pista", comentó entre risas.

Posteriormente, el aún piloto de 37 años, en coches, expresó cómo es el cambio desde las motos y cuáles son sus objetivos de futuro: "Un piloto de coches no puede ser competitivo en motos. Un piloto de motos, en cambio, también puede acabar entre los 10 primeros en coches. Quizá no sea un campeón, pero puede dar que hablar. Estoy convencido de que podré conseguir buenos resultados, aunque parta con desventaja respecto a otros pilotos ¿Los próximos retos? A nivel deportivo, me gustaría vivir la experiencia de Le Mans. A nivel personal, me gustaría viajar a países en los que aún no he estado, y luego tener un hijo", remachó.