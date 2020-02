Lorenzo: “Zarco debería preguntarse por qué sigue pagando una hipoteca”

Desde su retirada el pasado mes de noviembre, Jorge Lorenzo se ha hecho cargo personalmente de la gestión de sus redes sociales, en las que ahora tiene una actividad frenética, exponiendo gran parte de su vida privada a los ojos de sus seguidores.

El mallorquín se presta a interactuar continuamente con sus fans, y también algunos que no lo son, y a raíz de una pregunta de un usuario, ha contestado a las acusaciones de ‘pesetero’ vertidas por el francés Johann Zarco.

“A mí el dinero me importa mucho menos que a Lorenzo. Yo he tenido que pedir un crédito para comprar mi casa. Él vive en un país donde no paga impuestos, o paga pocos. Yo vivo en Francia, pago mis impuestos y una hipoteca. Tenía muchas razones para seguir [en KTM] por dinero, pero no lo hice”, azotaba el galo a Lorenzo.

Aprovechando el sistema de ‘Stories’ de Instagram (que desaparecen pasadas unas horas), un usuario preguntaba a Lorenzo por las declaraciones de Zarco.

“No me gusta meterme con la gestión económica de nadie, cada uno hace lo que puede con lo que tiene…”, comienza el post del balear.

“Pero ya que desgraciadamente se ha metido donde no le llaman… (y me has preguntado por ello) creo que [Zarco] debería preguntarse seriamente cómo después de más de 10 años en el Mundial, y siendo doble campeón del mundo y firmar con KTM, aún sigue pagando la hipoteca de su casa”, invita Lorenzo a reflexionar a Zarco.

