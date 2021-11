Lorenzo: "Aunque Quartararo haya ganado, la Yamaha no está al nivel de Ducati"

El francés completó una temporada 2021 prácticamente sin errores hasta que ató el título a falta de dos carreras para el final. El Diablo ganó cinco de las 16 primeras y fue el único piloto en puntuar en todas ellas hasta ese momento. Sin embargo, una vez sentenciado el campeonato, Quartararo se fue al suelo en la siguiente y cerró el curso con un quinto puesto en Valencia.

El título de pilotos fue el único que se le escapó a Ducati en un 2021 que cerraron en todo lo alto. Además de los campeonatos de equipos y constructores, Johann Zarco se proclamó mejor privado y Pecco Bagnaia acabó subcampeón del mundo, en total ganaron siete carreras (38%) y sumaron 24 podios (44%) con cinco corredores diferentes.

Ducati metió miedo en el test que cerró la actividad del año en Jerez, donde Bagnaia anotó el mejor tiempo. El italiano fue el piloto más en forma en el último tercio del campeonato, ganado cuatro de las últimas siete carreras. Quien fuera piloto de la marca en 2017 y 2018, Jorge Lorenzo, le ve como el principal favorito para la próxima temporada.

"Veo un 2022 muy rojo", dijo Lorenzo a GPOne.com durante el EICMA. "Ya al principio de la temporada dije que Ducati estaba preparada para ganar el campeonato, pero el único escollo sería Fabio Quartararo, que había madurado mucho respecto a 2020. Bagnaia cometió algunos errores, pero terminó la temporada de forma impresionante, así que espero que sea muy fuerte el próximo año. Además, Ducati ha dado un gran paso adelante".

"Me alegro mucho por Gigi Dall'Igna [director general de Ducati Corse]. Se lo merece porque siempre va un paso por delante de los demás en cuanto a innovación, y eso es un gran mérito. Los demás le siguen y copian, pero no ganar un título es injusto y este mundial es para Ducati y para Gigi, que está haciendo lo mismo que hizo en 125cc, 250cc y Superbikes con Aprilia, donde entonces dominaba. Ducati tendrá las mayores posibilidades de ganar el campeonato del mundo el año que viene".

Para el balear, que fue probador de Yamaha en 2020, la marca de Iwata se ha quedado estancada. Aún así, aconseja a Quartararo renovar con ellos.

"Cuando se gana, lo correcto siempre es quedarse en el equipo", afirma el #99. "Está claro que te vas si necesitas una nueva motivación, como hice con Ducati después de nueve años en Yamaha. Pero al final siempre se corre el riesgo de empeorar, así que es un análisis que tendrá que hacer Fabio. Pero no hay duda de que, aunque haya ganado, la moto no parece estar al nivel de la Ducati, que ha cambiado mucho. También se puede ver a nivel estético, la GP22 no tiene nada que ver con la moto de 2015".

"Por otro lado, la Yamaha actual es la misma que la del pasado, tal vez incluso toda ella. Incluso cuando lo probé como piloto de pruebas, no vi una gran diferencia en comparación con hace cuatro o cinco años. Sigue siendo una moto muy completa, pero Ducati ha evolucionado más y eso se nota en los resultados", zanja.

Detalle de la moto Honda MotoGP 1 / 79 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Detalle de la moto Honda MotoGP 2 / 79 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Detalle de la moto Honda MotoGP 3 / 79 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Detalle de la moto Honda MotoGP 4 / 79 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Detalle de la moto Honda MotoGP 5 / 79 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Detalle de la moto Honda MotoGP 6 / 79 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Detalle de la moto Honda MotoGP 7 / 79 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Detalle de la moto Honda MotoGP 8 / 79 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Detalle de la moto Honda MotoGP 9 / 79 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Detalle de la moto Honda MotoGP 10 / 79 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Detalle de la moto Honda MotoGP 11 / 79 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Detalle de la Honda 12 / 79 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Detalle de la Honda 13 / 79 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Detalle de la Honda 14 / 79 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Detalle de la Honda 15 / 79 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Detalle de la Honda 16 / 79 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Motocicleta Repsol Honda 17 / 79 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Motocicleta Repsol Honda 18 / 79 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Motocicleta Repsol Honda 19 / 79 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Motocicleta Repsol Honda 20 / 79 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Honda RC213V 2022 of Alex Marquez, Team LCR Honda 21 / 79 Foto de: German Garcia NO Honda RC213V 2022 of Alex Marquez, Team LCR Honda 22 / 79 Foto de: German Garcia NO Honda RC213V 2022 of Alex Marquez, Team LCR Honda 23 / 79 Foto de: German Garcia NO Honda RC213V 2022 of Alex Marquez, Team LCR Honda 24 / 79 Foto de: German Garcia NO Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 25 / 79 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 26 / 79 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 27 / 79 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 28 / 79 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 29 / 79 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 30 / 79 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 31 / 79 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 32 / 79 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Motocicleta Yamaha 33 / 79 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Motocicleta Yamaha 34 / 79 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Motocicleta Yamaha 35 / 79 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 36 / 79 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 37 / 79 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 38 / 79 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 39 / 79 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images La moto Ducati de MotoGP 40 / 79 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images La moto Ducati de MotoGP 41 / 79 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images La moto Ducati de MotoGP 42 / 79 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images La moto Ducati de MotoGP 43 / 79 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images La moto Ducati de MotoGP 44 / 79 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images La moto Ducati de MotoGP 45 / 79 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images La moto Ducati de MotoGP 46 / 79 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images La moto Ducati de MotoGP 47 / 79 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images La moto Ducati de MotoGP 48 / 79 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images La moto Ducati de MotoGP 49 / 79 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images La moto Ducati de MotoGP 50 / 79 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images La moto Ducati de MotoGP 51 / 79 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images La moto Ducati de MotoGP 52 / 79 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images La moto Ducati de MotoGP 53 / 79 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images La moto Ducati de MotoGP 54 / 79 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images La moto Ducati de MotoGP 55 / 79 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Equipo Ducati 56 / 79 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 57 / 79 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images La moto Ducati de MotoGP 58 / 79 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images La moto Ducati de MotoGP 59 / 79 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 60 / 79 Foto de: Dorna Jack Miller, Ducati Team 61 / 79 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 62 / 79 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Suzuki MotoGP 63 / 79 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Suzuki MotoGP 64 / 79 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Suzuki MotoGP 65 / 79 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Suzuki MotoGP 66 / 79 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Suzuki MotoGP 67 / 79 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Suzuki MotoGP 68 / 79 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Suzuki MotoGP 69 / 79 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Suzuki MotoGP 70 / 79 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Suzuki MotoGP 71 / 79 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Suzuki MotoGP 72 / 79 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Suzuki MotoGP 73 / 79 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Suzuki MotoGP 74 / 79 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Suzuki MotoGP 75 / 79 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images La MotoGP de Aprilia 76 / 79 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images La MotoGP de Aprilia 77 / 79 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images La MotoGP de Aprilia 78 / 79 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images La MotoGP de Aprilia 79 / 79 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images