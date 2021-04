Lorenzo sugiere usar neumáticos rallados estilo F1 en MotoGP

El Gran Premio de Portugal dejó varias fuertes caídas y el primer lesionado de gravedad del año. Pol Espargaró y Takaaki Nakagami probaron la dureza del asfalto de Portimao, pero al menos pudieron correr el domingo. No así Jorge Martín.

El madrileño sufrió una escalofriante caída en la parte final del FP3 y tuvo que ser evacuado en helicóptero hasta el Hospital de Faro para realizarle pruebas. Allí se le detectaron dos fracturas en la mano y una en el pie que le hicieron pasar por el quirófano, por lo que se perderá el próximo Gran Premio de España en Jerez.

Lo cierto es que el número de lesionados en MotoGP ha ido en aumento en los últimos años y pocos son los que se han librado de tener que pasar por el bisturí en alguna ocasión.

Jorge Lorenzo fue uno de ellos. A lo largo de su carrera sufrió varias caídas fuertes, pero una de las últimas en Assen en 2019 –que pudo dejarle paralítico– aceleró su retirada con 32 años.

Para el mallorquín, el principal problema es el aumento de la velocidad de las moto, no solo en recta, sino en paso por curva, y cree que hay que tomar medidas para atajarlo y evitar más lesiones graves.

"Portimao es un circuito dificilísimo, de valientes, no paras de subir y bajar, por eso le llaman la montaña rusa. Eso unido a un asfalto con poco grip ha hecho que veamos más caídas de lo habitual, violentas, y que han lesionado a varios pilotos empezando por Nakagami, Jorge Martín, Pol Espargaró", comenzó Lorenzo en su canal de Youtube.

"Ahí quiero hacer una reflexión. MotoGP ha ganado mucho en espectáculo. Carreras apasionantes, con igualdad, que no habíamos visto hasta la fecha. Y también en seguridad, cascos, monos, incluso los circuitos. El paso de dos a cuatro tiempos también significó eliminar caídas 'por orejas' que creaban muchas lesiones, pero por contra las motos son más rápidas en recta y en curva"..

"Hay caídas de delante, el piloto llega a la gravilla a una velocidad tremenda y en ese cambio empieza a dar vueltas como un muñeco y suceden lesiones como me sucedió a mí en Assen 2019 o a Martín el otro día. El motociclismo seguirá siendo peligroso porque cuando combinas velocidad y competición hay mucho riesgo. Me gustaría ver un deporte con menos lesiones y más seguro".

Para ello propone tres soluciones: reducir la velocidad de las motos, aumentar las escapatorias, cambiar el neumático delantero. El #99 incluso se atreve con una propuesta que no dejaría a nadie indiferente.

"La F1 pasó de slicks a mixtos incluso en seco. Recuerdo que también se limitaron los cilindros y la potencia. También se limitó la aerodinámica. MotoGP hizo algo de ese estilo pasando de 1000cc a 800cc, pero luego se volvió otra vez a 1000cc y las motos están corriendo más que nunca. Una opción poco probable y viable a corto plazo. Creo que las motos correrán cada vez más", deslizó.

El cinco veces campeón del mundo también se moja con el asunto de las banderas amarillas que tanta polémica suscitó en Portimao después de anularle la vuelta rápida a Pecco Bagnaia que le habría dado la pole.

"Esta norma es bastante injusta para el piloto que le cancelan la vuelta, pero que a nivel de seguridad es la mejor, porque no nos podemos permitir como en el pasado que cuando hay un piloto en el suelo recuperándose después de una caída, que llegue a velocidad e impacte y haya una masacre. Lo que está claro es que el piloto tiene que ver la bandera amarilla y de momento la visibilidad es insuficiente. La bandera amarilla, como le sucedió a Pecco, no se vio. No sé si la solución es hacer una pantalla gigante o que al piloto en el dashboard le flashee un color amarillo. Que lo pueda a ver sin problema. Hay que buscar una solución porque la visibilidad es muy poca", remacha.

