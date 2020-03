Lorenzo: "Con la moto adecuada podría seguir luchando por ganar carreras y títulos"

Un calvario de lesiones en su último año como piloto en activo acabó llevando a Jorge Lorenzo a tomar la decisión de retirarse a finales de 2019 con apenas 32 años. Atrás quedaban cinco mundiales –tres de MotoGP y dos de 250cc– y 68 victorias, lo que le sitúa como el sexto piloto con más triunfos de toda la historia.

El balear, sin embargo, decidía aceptar este invierno la propuesta de Yamaha para convertirse en piloto probador esta temporada y correrá como invitado en el próximo Gran Premio de Catalunya. El pentacampeón del mundo aseguró en su retirada que no iba a volver al 99%, pero desde la presentación como probador de Yamaha lo cambió a 98% y recientemente señalaba que "en esta vida todo puede pasar y los humanos cambiamos de opinión continuamente".

En una última temporada plagada de infortunios con la Honda, la realidad es que Lorenzo no se metió en ninguna carrera en el top 10 y terminó en 18ª posición el campeonato. En sus dos anteriores campañas con Ducati fue 7º y 9º –si bien es cierto que marchaba 4º en 2018 cuando se lesionó en Aragón–, y no lucha verdaderamente por el título desde 2015, cuando se impuso.

Nada más volver a subirse a la M1, el #99 dijo que "sigue siendo la moto ideal para mi estilo de pilotaje", aunque hablando recientemente de su retorno en Montmeló descartaba entrar en el top 5. Ahora, desde su retiro en Dubai donde permanece confinado en un hotel, el mallorquín se ha arrancado afirmando que se sigue viendo preparado para luchar por todo.

"Sinceramente, creo que con la moto adecuada podría seguir luchando por ganar carreras y títulos, pero ya no me compensaba", contestó Lorenzo a uno de sus fans por Instagram. "Era algo que ya había hecho, me estimula más conseguir ser bueno haciendo otras cosas mientras disfruto de la vida".

Insistido sobre el asunto por sus seguidores, el piloto de Palma reiteró los motivos que propiciaron su fracaso con Honda.

"Falta de tiempo para adaptarme a la moto (debido a las lesiones) y unas circunstancias inadecuadas para cambiar la moto para ser capaz de pilotarla de forma natural", zanjó.