Lorenzo: "Un montón de veces quise pegar un puñetazo a un rival, pero no podía"

El esperado combate entre Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa tendrá que esperar unos días más. El pentacampeón y el tricampeón del mundo de motociclismo van a enfrentarse tras la propuesta del primero en el marco de su nuevo podcast, 'Dura la Vita', pero no fue este pasado jueves, en la primera parte del careo retransmitido en las redes sociales del programa y en DAZN.

A la espera de que vea la luz el duelo de boxeo entre ambas Leyendas de MotoGP, el cara a cara inicial consistió en una interesante entrevista mutua entre el de Palma y el de Castellar del Vallès, en la que se dijeron varias verdades tanto relativas como a la actualidad del Mundial como a su propia rivalidad, que fue tan dura como para marcar la primera parte de sus carreras deportivas.

Fue Lorenzo el que abrió el tarro de las esencias. El #99 empezó explicando el por qué de su personalidad y de su forma de actuar cuando competía, que le hicieron ganarse cierta fama de arrogante y de persona complicada. Fue a modo de coraza.

"He sido muy tímido e inseguro, pero siempre he intentado transformarme a mí mismo, a través de libros y otras formas, y cambiar esa forma de pensar en cosas positivas. Esa timidez la convertía en chulería y arrogancia, así que era merecida mi fama. Siempre me han gustado esos personajes arrogantes y seguros de sí mismos y quería ser como ellos: Muhammad Ali, Cantona, Cristiano Ronaldo, Mourinho…", empezó diciendo Jorge, que incluso confirmó que habría llegado al enfrentamiento físico con alguno de sus rivales: "Un montón de veces quise pegar un puñetazo a un rival, pero no podía. Si no hubiese reglas, lo hubiese hecho".

Enfrente estaba, precisamente, Pedrosa, su gran enemigo en 250cc y en la llegada de ambos a MotoGP. El catalán detalló los motivos de por qué tuvo una mala relación con Lorenzo, llegando a odiarle: "Llegaste a MotoGP y no hablaste bien de mí. No soy una persona falsa, y como no me caías bien ni me gustaba lo que decías de mí, no estaba dispuesto a darte parte de mí". Aquel duelo fue tan notorio que desembocó en el mítico saludo fomentado por el Rey Juan Carlos I en el Gran Premio de España de 2008, que de haber sido por el #26 no se habría producido: "No quería darte la mano, pero me vi obligado. No lo sentí".

"Por supuesto que te odié. Nos conocemos desde que tenemos catorce años, y desde ese momento ha habido una rivalidad muy fuerte e 'in crescendo'. No te puedo negar que mi rival directo y mi motivación fuiste tú", siguió Dani.

Lorenzo siguió explicando también algunos aspectos de su personalidad: "Me frustro mucho cuando las cosas no van como me he imaginado y el equipo no aporta lo que espero. Es muy difícil trabajar conmigo. He tenido situaciones muy difíciles en la vida, en las que he tenido que coger el toro por los cuernos, darle la vuelta y cargármelo. Con mi padre, con Dani Amatriain, Marcos Hirsch, Hacienda, cuando exploté en Japón…".

Y además, Pedrosa le confesó a Jorge que estuvo muy cerca de sustituirle en Yamaha: "Estaba la tentativa de elegir a Maverick Viñales o a mí, y desde que era tu rival siempre quise llevar tu moto por sus cualidades, me quería ver montado en una. Esa vez fue la que estuve más cerca".

Por último, Dani se mostró convencido de que ambos vencerían a la generación actual de pilotos de MotoGP, y se centró en lo que cambiaría de las motos pesadas actuales: "Quitaría todas las ayudas de aerodinámica y de salida de curva para poder ver realmente el talento del piloto", finalizó.