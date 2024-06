Lorenzo: "Con la misma moto, no tengo claro que Márquez gane a Bagnaia siempre"

El anuncio del fichaje de Marc Márquez por el equipo oficial de Ducati sigue coleando, como seguramente lo hará durante lo que resta de temporada 2024 hasta verle subido a la Desmosedici GP25 en el test de Valencia, al ser la noticia más importante del Mundial de MotoGP de los últimos tiempos.

Tras imponerse a Jorge Martín en la batalla por el asiento después de todo lo que pasó en Mugello, el ocho veces campeón del mundo completará su periodo actual en Gresini Racing como un año de transición para recalar en la estructura de fábrica de los de Borgo Panigale, que era su principal objetivo. Así, formará equipo con Pecco Bagnaia, en lo que será la "dupla más fuerte" de la historia de la casa italiana, según comentó su director general, el reputado ingeniero Gigi Dall'Igna.

Muchos presuponen que Márquez, con una Ducati del mismo año que la del vigente campeón del mundo, será capaz de pelear aún con más garantías por su noveno campeonato del mundo, en comparación a este 2023. Pero otros creen que Bagnaia plantará cara, y es lo que opina Jorge Lorenzo.

El ex piloto español, que conoce Ducati y que fue compañero de Márquez en Honda, piensa que el multicampeón de Cervera está "un poco en su techo" en lo que se refiere a su nivel, en comparación al turinés, lo que puede llevar a Pecco a ganarle más carreras de lo que se espera.

"Márquez [tendrá] 32 años, es Marc Márquez y ha sufrido una lesión importante. La teoría dice que está un poco en su techo", empezó diciendo Lorenzo en el programa 'Paddock Abierto', de DAZN, donde analizó el mayor movimiento de la 'silly season'. "Y, teóricamente, lo mejor que puede hacer es mantenerse [en su nivel actual]. En cambio, con los chavales de 25 ó 26 años, la teoría dice que tienen que ir mejor año tras año, y eso es lo único que juega en su contra yo creo, y que hace que las cosas se igualen un poco".

Jorge Lorenzo

"El Pecco Bagnaia de 2019, contra el Marc Márquez de 2019, era evidente que Marc estaba tres escalones por encima. Ahora, con la misma moto, no tengo claro que Marc gane a Pecco en todas las carreras", siguió el mallorquín de forma clara.

Mucho se ha hablado, por otra parte, de cómo la llegada del #93 puede afectar al ambiente interno de Ducati, algo de lo que ya avisaron algunos en 2023, antes de que el movimiento anunciado la pasada semana supusiera, a la postre, la salida de la fábrica de Martín, hacia Aprilia, y de Enea Bastianini, camino de KTM. El propio Bagnaia comentó en Mugello que lo único que había pedido a sus jefes era que el piloto que llegara no enturbiara la "armonía" que se ha construido en su garaje.

Lorenzo opina que esto sólo significa que el piamontés no quiere de compañero al ilerdense: "Pecco Bagnaia está dejando claro que no quiere que el ambiente del box se vea perjudicado. ¿Traducido? 'No quiero un piloto como Marc, no quiero un piloto rápido, no quiero un piloto que me pueda batir'. Que no quiere decir que Enea Bastianini no pueda hacerlo. Pero, a nivel de sensaciones, ¿qué da más miedo en este momento, Bastianini o Marc Márquez? Evidentemente, Márquez", remachó Jorge.