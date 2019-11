Alcañiz.- Jorge Lorenzo tomó una valiente y arriesgada decisión en 2016 cuando decidió irse a Ducati. El entonces vigente campeón del mundo y único piloto que aún a día de hoy ha sido capaz de coronarse en la era 'Marc Márquez', dejaba atrás nueve temporadas en Yamaha en las que consiguió 44 victorias y tres títulos.

El arranque de la aventura con los de Borgo Panigale comenzó plagado de obstáculos. Justo cuando pudo demostrar al mundo con su victoria en Mugello que había sido capa de dominar la Desmosedici, decidió irse a Honda.

El piloto de Palma se unía al mejor equipo de la historia para llevar la moto campeona en cinco de las últimas seis temporadas. Un reto, a priori, más sencillo que el de Ducati, pero que transcurridos dos tercios del campeonato se está demostrando más difícil.

El proceso de adaptación, unido a las numerosas lesiones que ha sufrido el #99 en el último año, han propiciado que Lorenzo no sepa aún lo que es acabar en el top 10 con la RC213V.

Aunque el tricampeón de MotoGP da pasos en cada entrenamiento, sus resultados siguen sin estar a a la altura de lo cabría esperar tanto de él como del equipo Repsol Honda y en Aragón no parece que vaya a cambiar la película.

"Si tenemos en cuenta que estamos en el equipo oficial, están demostrando mucha paciencia, me están tratando muy bien y no me piden resultados inmediatos", explica Lorenzo, que saldrá 20º en Motorland tras hacer la pole hace un año. "Está claro que estamos lejos de Marc, y también del segundo grupo. Es mejor no tener expectativas muy altas para que no te genere frustración si no las consigues. Sigo teniendo los mismos problemas con esta moto, no consigo pararla en las frenadas".

"Hemos progresado poco a poco. Me he encontrado bastante bien en los últimos giros del cuarto ensayo libre. En la clasificación no he podido mejorar todo lo que me hubiera gustado. La posición es la misma; las sensaciones bastante mejores. Hace tres semanas estaba mucho peor que ahora. Cada día la lesión mejora", añade.

La perseverancia de Lorenzo contrasta con la desidia de Johann Zarco, quien sin ni siquiera haber ganado una carrera en MotoGP decidió abandonar el proyecto de KTM.

"Zarco ha sufrido mucho el cambio de una moto fácil como la Yamaha a una difícil como la KTM. Fue una decisión muy valiente la de romper el contrato y parar. Tenemos que respetar su decisión, pero si es inteligente o no, no lo sé. Yo estoy sufriendo mucho, soy mucho menos feliz que en Yamaha o cuanfo estaba en Ducati. Pero siempre he sido un luchador y quiero encontrar soluciones. Tengo dos años de contrato y como repito cada vez, no está en mi mente abandonar, concluye.