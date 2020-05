Lorenzo: “Márquez no pierde duelos, intenta ganar carreras imposibles”

La llegada de Valentino Rossi a Yamaha en 2004 representó un cambio radical en el reparto de fuerzas del campeonato del mundo, hasta entonces dominado claramente por Honda.

En nueve temporadas, Yamaha logró seis Mundiales de pilotos, cediendo solo dos a Honda y uno a Ducati.

Sin embargo, con la irrupción de Marc Márquez en 2013 volvió a girar la tortilla para la casa HRC, que desde entonces se ha llevado seis títulos, cediendo solo el de 2015 ante Yamaha.

Tras tocar fondo en 2017 y 2018, a casa de Iwatta empezó a ver la luz al final del túnel en 2019 y ha puesto toda la carne en el asador para tratar de volver a pelear por un campeonato que no logra desde la victoria de Jorge Lorenzo, hace ya cinco años.

Precisamente, tras anunciar su retirada, Yamaha contactó con su último campeón para que se incorporara a la estructura, como piloto de pruebas, y ayudar así a sus titulares a acabar con el domino de Honda.

El tricampeón del MotoGP explica las claves para tratar de superar al piloto de Honda.

“En general hay que ir más rápido que él y no fallar”, resume el balear en una conversación en la plataforma de TV DAZN.

“Si tu eres más rápido en entrenamientos y, sobre todo, en carrera, y no fallas, al final el que está persiguiendo es Márquez, que es el que tiene que arriesgar. Ahora bien, si son los demás los que van más lentos, y es Márquez el que tiene la ventaja, puede estar tranquilo, lo que le lleva a no cometer errores y controlar el campeonato”, argumenta.

“Hay que ser más veloz, tener una mejor moto, mejorar tu pilotaje, ser una máquina mentalmente. Como sucedió en 2015: Marc era muy explosivo en pole position o a una vuelta, pero nosotros éramos más completos en los circuitos, éramos más rápidos y nos poníamos delante en las carreras. Eso le obligaba a arriesgar y cometer errores, y se iba para atrás en el campeonato. Era un rueda que giraba en contra de Márquez. Eso es lo que tendrían que hacer Quartararo o Viñales. Pero hasta ahora, Marc no solo es el más completo, también está siendo, poco a poco, el que menos falla y sigue siendo el más rápido normalmente en todas las carreras, con lo cual es complicado poder ganarle”, admite Jorge.

Durante la intervención, Lorenzo estuvo comentando para DAZN su última victoria en MotoGP, con Ducati, en el Gran Premio de Austria 2018, precisamente en una vibrante lucha con Márquez, que acabó segundo.

Además de con Lorenzo, el de Honda ha perdido algunos duelos sonados en los últimos años con Alex Rins, Maverick Viñales y, sobre todo, Andrea Dovizioso. Lo que ha llevado a muchos a pensar que es ese, posiblemente, uno de los puntos débiles del catalán. Una teoría que no comparte Jorge.

“Al final lo que hay que valorar es si Márquez ha perdido duelos o ha intentado ganar carreras que prácticamente eran imposibles. También se puede ver así”, introduce Lorenzo.

“Había veces que Marc no era el más rápido y aun así intentaba ganar. El año pasado con Dovizioso [en Austria], tenía problemas con los neumáticos, pero incluso así intentó hasta el final ganarle. No pudo, pero lo intentó. Igual otro piloto se hubiese quedado atrás aceptando la segunda posición, pero él siempre lo intenta hasta el final”.

La relación entre Lorenzo y Márquez cuando éste llegó a MotoGP fue tormentosa, pasando por mejores y peores momentos hasta que en 2019 coincidieron en Honda.

“La mayor parte del tiempo la relación fue bien, no había ningún problema. Nos llevamos mejor en 2019 que en los años anteriores, la verdad, sobre todo al final, que nos conocimos mejor e intimamos un poco más”, explica.

“Él estaba a otro nivel, iba a por otro Mundial y a mí me costó muchísimo, así que no luchábamos por lo mismo y eso, seguramente, facilitó la convivencia. Pero mejoró la relación, convivimos más y todo fue mejor”.

Por último, el balear explica que la amistad entre los pilotos es

“Es muy complicado ser amigo de alguien que no es de tu familia y quiere lo mismo que tú. Lo hemos visto con otros deportistas, incluso si vemos el documental de Michael Jordan (The last dance), era el propio Michael el que se creaba enemigos imaginarios para motivarse y ser más fuerte”.

“Personalmente, reconozco que a veces he exagerado situaciones y declaraciones que han hecho sobre mí otros pilotos para tener más rabia o motivación, o como quieras llamarle, y llegar más fuerte a la siguiente carrera”.

“En el mundo en el que vivimos, lo más importante es ganar, llevarte la mayor tajada del pastel. Haces todo lo posible para conseguirlo. Cuando te retiras, la película cambia completamente y ya no tienes que crearte enemigos, ni exagerar la rivalidad con otros pilotos. Lo importante ya no es eso”, concluye el #99.

