Lorenzo: "Limitaría la aerodinámica en MotoGP, quizá la eliminaría"

En declaraciones a distintos medios de comunicación italianos que se reunieron con él en el circuito de Misano hace unos días, con motivo del 'VMoto Soco Pro Day' (el único evento del año en el que volverá a subirse a una moto), Jorge Lorenzo dio su opinión sobre el panorama actual de MotoGP.

El mayor cambio de este año es sin duda el formato de los grandes premios, que introducen las carreras al sprint de los sábados. Es un tipo de evento más condensado que el piloto español nunca había experimentado antes, y que ahora observa con una especie de placer culpable.

"Me gusta mucho, ¡pero me alegro de no estar con ellos!", dijo a 'Motosprint' sobre estas carreras cortas. "Es muy divertido verlas, pero cada vez que lo hago cierro un ojo porque temo que le pueda pasar algo a alguien".

En palabras a GPOne, el cinco veces campeón del mundo de motociclismo insistió en el peligro que percibe en los fines de semana actuales. "Me gusta mucho el formato de MotoGP, me gustan las carreras al sprint de los sábados, pero hablo como espectador. Entiendo a los pilotos, el doble o incluso el triple riesgo [que toman]", añadió el mallorquín. "Las motos van muy rápido con esta aerodinámica. Me preocupa un poco la salud de los pilotos, pero como espectador me gusta".

Además del formato, al que se ha culpado de aumentar la intensidad de los fines de semana y la agresividad en pista, aunque las caídas no se registran más los sábados que los domingos, Lorenzo apunta a la progresión general de las motos para explicar su preocupación. Esto se confirmó una vez más en el arranque de esta temporada, con un nuevo récord absoluto de velocidad máxima de 366,1 kilómetros por hora. Además, todos los fabricantes, incluso los que suelen sentirse menos cómodos en ese aspecto, han alcanzado ya la marca de 360.

"Estamos llegando a un punto en el que estas motos de MotoGP dan mucho miedo", afirma el ex-piloto español, a quien le gustaría que el reglamento limitara esta evolución. "Si no ponemos freno, en unos años llegaremos a los 400 km/h y creo que hay que limitar un poco la potencia de estas motos, de una forma u otra. Yo limitaría la aerodinámica todo lo posible, quizá la eliminaría del todo", finalizó.