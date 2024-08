Lorenzo cree que la lesión sigue "lastrando" a Márquez, pero le ve ganando otro título

Marc Márquez es, sin duda, uno de los grandes protagonistas de la temporada 2024 de MotoGP. El ocho veces campeón del mundo ha recuperado la sonrisa en Ducati, como piloto satélite de Gresini Racing y antes de dar el salto al equipo oficial de la marca en 2025. Aún no ha conseguido su primera victoria, pero el español está seguro de que llegará, a tenor de los buenos resultados que ya ha logrado en la presente campaña.

Y es que, en la práctica, ha sido el único que ha sido capaz de sacarle partido a la GP23. La diferencia entre la moto de un año de antigüedad y la nueva GP24 ha resultado ser determinante para que Márquez no haya plantado cara a Pecco Bagnaia y Jorge Martín, que están encaminados a volver a jugarse el título de esta temporada. Márquez fue capaz de pelear hasta Le Mans o Cataluña, con tres podios en carrera larga, pero desde entonces el #93 se ha desdibujado, aunque Austria supuso para él una recuperación en cuanto a sensaciones. Sin embargo, no pudo rematar la faena con una caída el sábado y un fallo en la salida el domingo, tras sufrir problemas antes de la carrera.

Esta mezcla de circunstancias, combinadas con otros factores como las caídas -Márquez ya lleva 16 en 11 grandes premios- ha hecho que la pelea por la novena corona se le haya ido escapando, quedando relegado a la cuarta posición de la general, por detrás de Enea Bastianini. Había quienes pensaban incluso que, pese a ir con una GP23, el ilerdense no tendría problemas para estar en la brecha, pero al final la coyuntura ha sido más compleja.

Analizando la situación de Márquez el pasado fin de semana como comentarista de DAZN, Jorge Lorenzo apuntó otra condición que puede estar afectándole. El pentacampeón del mundo sostiene que la grave lesión que sufrió en 2020, en Jerez, sigue jugando un papel en la situación de Marc, hasta el punto de haberle podido hacer perder la superioridad que tenía hasta entonces.

"En algunas frenadas se nota que esa lesión está lastrando", empezó diciendo el mallorquín. "Todo eso sumado hace que un campeonísimo como Marc Márquez, con supuestamente la mejor moto, aunque no sea la nueva, todavía no no esté consiguiendo ganar". Así, el #99 no tiene claro que Márquez fuera líder del Mundial en estos momentos si llevara la GP24: "¿Qué quizás hubiese conseguido una victoria con la moto de 2024? Es posible ¿Qué estaría líder del Mundial? No lo sé".

"Estaba tan por delante de sus rivales a nivel técnico en 2019, antes de esa lesión, que era muy superior para muchos. No solo a nivel de títulos, sino también a nivel técnico y físico. La gente pensaba la regla de tres: mejor piloto, con la mejor moto, van a arrasar. Incluso yo decía que iba a ganar el campeonato. Que no iba a arrasar, pero que iba a ganar el campeonato. Y hasta ahora todavía [no ha logrado] ninguna victoria. Ha luchado por victorias, ha conseguido podios, pero no ha ganado, y es Marc Márquez", siguió.

Sin embargo, a pesar de esto, Lorenzo tiene claro que, en algún momento, Márquez acabará haciéndose con el noveno título que tanto ansía: "Esa lesión de Jerez 2020 yo creo que le está lastrado físicamente. Hemos visto a grandes campeones, como Mick Doohan, ganar cuatro mundiales prácticamente con una pierna y media. Yo creo que todavía no hemos visto el último título de Marc Márquez, posiblemente, pero no le va a ser fácil volver a ganar un campeonato, porque tiene [delante] a dos jóvenes. Ahora Jorge Martín se va a Aprilia, pero tiene a Pecco Bagnaia, que es más joven que él, muy rápido y casi perfecto", remachó.