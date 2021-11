Lorenzo: "Si hubiera imaginado que Rossi volvería a Yamaha lo habría vetado"

Con motivo de la retirada de Valentino Rossi, DAZN Italia le ha dedicado un documental con la presencia de algunos de sus principales oponentes, una oportunidad para ver cómo afrontaron la rivalidad con la estrella italiana en la pista cuando estaba en la cima de su carrera.

Uno de los puntos de vista más interesantes es el de Jorge Lorenzo, que durante siete años fue su compañero en Yamaha. La pareja se formó en 2008, cuando el mallorquín llegó a la categoría reina y fue recibido con un muro que separaba los dos lados del box.

"Cuando llegué a Yamaha en 2008 pusieron ese muro entre nuestros dos equipos para impedir el intercambio de información", recuerda Lorenzo, que también opina que el equipo estaba más volcado hacia Rossi, que por entonces había ganado cinco títulos de MotoGP y era una estrella dentro y fuera del box.

El #99 explicó que se dio cuenta de que, a pesar de la frontera entre las dos mitades del garaje, estaba siendo vigilado de cerca. "Mi entrenador fue a Tavullia para hablar con el suyo y contarle lo que estaba haciendo, para que pudiera mejorar su condición física. No me gustaba tanto porque quería guardarme los secretos de cómo mejorar e ir más rápido, porque quería ganar a Valentino. Por las fotos en redes sociales me di cuenta de que Valentino había empezado a utilizar las motos que yo utilizaba en Germo di Lesmo. Así que entendí que fue Meregalli o alguien más en Yamaha quien le había contado cómo me entrenaba con mi padre".

El español ahora se ríe por la extraña dinámica que se desarrolló durante la primera parte de su asociación con Rossi. Tras la salida del italiano en 2011, dos años después estaba de vuelta, habiendo admitido que si Yamaha no le hubiera abierto de nuevo, su carrera probablemente habría terminado allí. Lorenzo cree que podría haber tenido un gran impacto en el destino de su rival en ese momento.

"Cuando pasas por seis o siete carreras con malos resultados, tu valor baja rápidamente. Como se fue a Ducati y tuvo dos malas temporadas, el valor de Valentino cambió drásticamente respecto a lo que era dos años antes, cuando ganaba con Yamaha. Yo, en cambio, podía pedir más o menos lo que quisiera. Así que si se me hubiera ocurrido decir que no quería que Valentino volviera a Yamaha, estoy seguro de que Yamaha lo habría aceptado", afirma.

"No lo hice porque no lo pensé, no imaginé que Yamaha quisiera fichar a Valentino. Si lo hubiera pensado, seguramente lo habría hecho porque es algo natural. Se dice que el propio Valentino, hace unos años, impidió que Stoner se uniera a Yamaha. No sé si es verdad...".

"Lo intenté", confirmó Casey Stoner en este mismo documental. "Estuve a punto de firmar con Yamaha dos años seguidos. Tal vez puedas imaginarlo tan bien como yo, alguien en Yamaha me impidió ir. Me decepcionó porque realmente quería ser compañero de equipo de Valentino. Quería aprender junto a él".

Alex Crivillé 1 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images El campeón de 500cc en 1999 tan solo coincidió con Rossi en 2000 y 2001, antes de anunciar su retirada. Kenny Roberts Jr. 2 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Roberts privó a Rossi de ganar el título en su debut en 500cc en 2000. El estadounidense siguió en activo hasta mediados de 2007. Max Biaggi 3 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Tetracampeón de 250cc, fue el principal rival de Rossi en sus inicios. Dejó MotoGP en 2005 para irse al WorldSBK, donde sumó dos títulos más antes de abandonar la competición en 2012. Casey Stoner 4 / 20 Foto de: Bob Heathcote El campeón de MotoGP en 2007 y 2011 se retiró en 2012 con solo 27 años. Jorge Lorenzo 5 / 20 Foto de: Yamaha Motor Racing El tricampeón de MotoGP fue capaz de ganar a Rossi con su misma moto. En 2019 se retiró después de su paso por Honda con 32 años. Dani Pedrosa 6 / 20 Foto de: Camel Media Service Pedrosa llegó a MotoGP en 2006 como la gran esperanza para vencer a Rossi, pero se retiró en 2018 sin poder llegar a hacerlo. Se fue con dos títulos de 250cc y uno de 125cc. Carlos Checa 7 / 20 Foto de: Gauloises Fortuna Racing Checa alcanzó la gloria fuera de MotoGP. En 2013 se retiró en el WorldSBK tras coronarse dos años antes. Loris Capirossi 8 / 20 Foto de: Ducati Corse Con dos títulos de 125cc y uno de 250cc, en MotoGP no pasó de la tercera posición. Lo dejó en 2011 con 38 años. Oliver Jacque 9 / 20 Foto de: Gauloises Fortuna Racing El campeón de 250cc en 2000 no llegó a triunfar en la categoría reina y se retiró en 2007. Troy Bayliss 10 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Como Rossi, Bayliss ha alargado su carrera en distintos campeonatos hasta más allá de los 40 años. Fue campeón del WorldSBK en 2001 antes de ir a MotoGP. Tras dejar la categoría, sumó otros dos títulos en el mundial de motos derivadas de serie en 2006 y 2008, cuando dejó el primer nivel. Colin Edwards 11 / 20 Foto de: Yamaha Motor Racing El bicampeón del WorldSBK se retiró en 2014 con 40 años cumplidos. Ben Spies 12 / 20 Foto de: Yamaha MotoGP Las lesiones llevaron al campeón del WorldSBK en 2009 a la retirada en 2013 con solo 27 años. Marco Melandri 13 / 20 Foto de: Gresini Racing Melandri colgó el casco en 2019 con 37 años y el título de 250cc en 2002 en su palmarés. Stefan Bradl 14 / 20 Foto de: Red Bull GmbH and GEPA pictures GmbH Aunque no está retirado oficialmente, el campeón de Moto2 en 2011 se recicló como probador de Honda desde 2018 tras un fugaz paso por el WorldSBK y ha participado en algunas carreras como wild card. James Toseland 15 / 20 Foto de: XPB Images El bicampeón del WorldSBK se retiró en 2011 tras haber coincidido con Rossi en MotoGP en 2008 y 2009. Gabor Talmacsi 16 / 20 Foto de: XPB Images El húngaro, campeón de 125cc en 2007, llegó a correr en MotoGP en 2009. Tetsuya Harada 17 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images El japonés coincidió con Rossi en 2000 y 2002, cuando se retiró con 32 años y el Mundial de 250cc en 1993 en su haber. Mike di Meglio 18 / 20 Foto de: Avintia Racing El campeón de 125cc en 2008 corrió en MotoGP en 2014 y 2015. Sigue en activo en otras categorías como MotoE. Neil Hodgson 19 / 20 Foto de: Fabrice Crosnier El campeón del WorldSBK en 2003 solo coincidió con Rossi en MotoGP un año más tarde. Hiroshi Aoyama 20 / 20 Foto de: Red Bull GmbH and GEPA pictures GmbH El último campeón de 250cc en 2009 corrió en MotoGP hasta 2017.