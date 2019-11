Lorenzo: “Todo humano tiene dudas, pero las mías se han disipado”

La mala temporada que está completando Jorge Lorenzo en su primer año con Honda, sus nulos resultados y las bajísimas prestaciones que le han acompañado, ha creado el caldo de cultivo idóneo para que la opinión pública, en general, esté cuestionando seriamente la idoneidad de que el mallorquín cumpla su segundo año de contrato con la marca del ala dorada.

El mismísimo máximo responsable del Mundial de MotoGP, Carmelo Ezpeleta, en una entrevista con Motorsport.com reconocía que “me produce tristeza ver así a Lorenzo”, y le invitaba a “tomar una decisión”.

Unas declaraciones que harían temblar a cualquiera, pero que en el caso de Lorenzo pueden tener un efecto motivador.

“A estas altura de su carrera, a Jorge le importa bien poco lo que piensen los demás de él”, aseguraba un miembro del entorno más cercano del piloto en una conversación fuera de micrófono. “Está decidido a seguir adelante”, con el contrato que tiene firmado.

Esta misma semana, Lorenzo formó parte de la comitiva de pilotos de Honda que visitaron el Salón de la Moto de Milán (EICMA), donde concedió una entrevista a Motorsport.com Italia.

“Estamos listos para Valencia. Un top 5 será difícil, ahora mismo estamos a un segundo o segundo y medio de los más rápidos, nos está costando mucho reducir esa diferencia. Valencia no será fácil, pero el objetivo del equipo y también el mío es lograr la triple corona [falta el título por equipos], estamos a solo dos puntos de Ducati y a ellos el circuito les cuesta, así que espero que Márquez pueda ganar la carrera y yo sumar el máximo de puntos posibles”.

Lorenzo señala las lesiones como la clave de los problemas que le han llevado a estar protagonizando su peor temporada. El piloto hace un repaso de las sufridas en el último año.

“Todo comenzó con las lesiones, la primera en Aragón 2018 cuando me fracturé un dedo del pie derecho; y en Tailandia me rompí un ligamento que me dio muchos problemas. En la pretemporada me fracturé el escafoides y llegué muy bajo de forma a Qatar, donde el viernes de gran premio sufrí una fisura en una costilla. Nunca he estado al cien por cien físicamente sobre la Honda, eso me impide pilotar de forma agresiva y convencido. Después, en Assen, he tenido la peor lesión de mi carrera, la columna vertebral es un tema serio, y eso me ha llevado a una recuperación muy larga que aún no ha terminado. Necesito sentirme de nuevo bien físicamente, al cien por cien, para poder volver a empujar fuerte”, valora.

Lorenzo no ha probado aún el prototipo de 2020, pero espero hacerlo en los test de Valencia, dentro de dos semanas.

“Desafortunadamente, en el test de Misano (agosto) no pude probar la nueva moto porque estaba lesionado y hubiera tenido que forzar mucho poniendo en riesgo llegar a Silverstone. Por el momento la moto del próximo año parece más potente que la de esta temporada, pero veremos que han podido hacer en estos meses y si han podido mejorarla”, en referencia al trabajo en la fábrica.

El punto más bajo moralmente para Lorenzo llegó tras la lesión de Assen, momento en el que se planteó arrojar la toalla.

“Todos los humanos tenemos dudas en algún momento de nuestras vidas, pero con el tiempo se supera, o no. En mi caso, tras dos o tres semanas después del incidente de Assen, esas dudas se disiparon y he vuelto a estar convencido de intentarlo otra vez con Honda”.

Entrevista de Marco Congiu