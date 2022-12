Lorenzo: "No creo que Honda le ofrezca a Márquez el mismo contrato"

Cargar el reproductor de audio

El 20 de febrero de 2020 Honda anunció la renovación de Marc Márquez por cuatro temporadas, hasta final de 2024. En ese momento, el piloto de Cervera se había convertido, por sexta vez en siete años, en campeón de la clase reina y la apuesta del fabricante japonés parecía segura, pese a que las cantidades que se barajaban hablaban de 25 millones de euros por temporada, una cifra nunca vista hasta entonces.

Cinco meses después de aquello y aún bajo el contrato anterior (2019-2020), Márquez sufrió una caída en Jerez y la consecuente lesión en el brazo derecho que le ha llevado a pasar hasta cuatro veces por el quirófano. Honda siempre ha respetado el contrato de Marc, por más que el piloto llegó a plantear una rebaja por su lesión de larga duración.

Del contrato firmado en 2020, a Márquez le quedan por cumplir dos temporadas, la que empieza el próximo mes de marzo, y la 2024, cuando contará con 31 años.

En una reciente entrevista exclusiva con Motorsport.com, el propio piloto reconoció que si Honda no es capaz de proporcionarle una moto suficientemente competitiva para luchar por los títulos, la buscará en otro sitio.

"Siento un gran respeto por Honda, porque la forma en la que me ha tratado durante estos dos años que estuve lesionado; la forma en que me cuidaron fue especial", explica Marc en la entrevista. "Sé que no fue normal y siempre tendré todo el respeto por Honda", remarcaba antes de dejar claro que tiene prioridades.

"Ahora mi mente solo está en volver a lo más alto con Honda. Luego, por supuesto, si no puedo, porque siento que no tengo las herramientas, intentaré encontrar lo mejor para mí", dejando claro que si la marca alada no le entrega una moto para ganar, se irá al finalizar su contrato.

Jorge Lorenzo, quien tras ganar tres coronas de MotoGP con Yamaha se fue a Ducati firmando el, hasta ese momento, mayor contrato de la historia (30 millones por dos años), cree que en la actual situación, Marc deberá escoger entre ganar títulos o dinero.

"Marc quiere seguir ganando mundiales y ahora con Honda no puede", explica Lorenzo en el último capítulo de 'Cuatro tiempos', en DAZN. "Entonces va a llegar un punto en el que va a tener que elegir entre ganar el Mundial o ganar dinero, aunque tampoco creo que Honda le siga ofreciendo el mismo contrato", en referencia a las cantidades millonarias que tiene ahora suscritas.

Para el balear, que estuvo dos años en Ducati y ganó tres carreras, el dominio de la marca italiana puede extenderse en el tiempo.

"Veo el futuro bastante rojo en los próximos años, sobre todo con Dall’Igna. Si continúa en Ducati, creo que van a tener la mejor moto en muchos de los siguientes cuatro o cinco años", vaticina el #99.

Dani Pedrosa, también presente en el programa, y ex piloto de Honda, considera que pese a la falta de competitividad de la RC213V, Márquez puede optar al campeonato.

"Está claro que si Marc está físicamente bien y encuentra cierto nivel de confianza o de buena química con la moto, puede fácilmente desmontar los planes de Ducati, porque Marc es un tío muy imprevisible, puede hacer cosas en momentos que no te las esperas… Es una pieza que no puedes colocar fija en un sitio porque siempre va a estar moviéndose", advierte el #26.