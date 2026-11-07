MotoGP GP de Qatar

Lorenzo describe a Márquez como "el Ayrton Senna de las motos"

El tricampeón del mundo de MotoGP, Jorge Lorenzo, retirado desde 2019 tras un último año en Honda acompañando a Marc Márquez, considera que el #93 está en otro planeta respecto a sus rivales.

Germán Garcia Casanova

Editado: 7 nov 2026, 10:51

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Marc Márquez

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Los errores de Marco Bezzecchi y una inoportuna lesión de Jorge Martín, la pareja de pilotos del equipo oficial Aprilia, han aplanado considerablemente el camino de Marc Márquez hacia su décima corona mundial, por más de que el piloto de Ducati ha completado una remontada de extraterrestre desde que se operó del hombro el pasado mes de mayo, cayendo a 102 puntos de distancia del entonces líder del campeonato, Bezzecchi.

Capaz de ganar siete de las últimas once carreras de gran premio disputadas, Márquez recuperó el liderato del campeonato en Australia, donde llevó al límite al entonces líder, Martín, que sufrió una caída que le provocó una fractura en el radio de la mano derecha, de la que aún no se ha recuperado.

"El accidente de Martin fue una lástima, porque podríamos haber tenido un final de temporada increíble: las cifras estaban muy ajustadas. Aprilia, Ducati, Márquez y Martin eran muy competitivos", explicaba Jorge Lorenzo a GPOne en el pasado salón de la moto de Milán. "Pero así son las carreras: a veces la mala suerte o algunas decisiones equivocadas pueden arruinar un campeonato. Eso fue lo que le pasó a Martin, que le abrió la puerta a Marc para que gane su décimo título", catalogó Lorenzo de error la caída del madrileño.

Lorenzo completó que nueve temporadas con Yamaha y dos con Ducati, logrando 47 victorias en la máxima categoría, antes de cerrar su carrera en Honda, en 2019, donde coincidió con el mejor Márquez de toda su carrera deportiva.

"Márquez es Márquez: es el Ayrton Senna de las motos, el Max Verstappen de MotoGP", le describe. "Técnicamente, está en otro nivel", añade del #93, que en 2023 dejó Honda para fichar por Ducati. "Cuando finalmente encontró la mejor moto de la parrilla, marcó la diferencia", subraya.

Jorge Lorenzo junto al casco de Ayrton Senna

Foto de: Museo Jorge Lorenzo

Aunque las lesiones han pesado mucho en la carrera de Márquez, hasta el punto de obligarle a cambiar su estilo de pilotaje y la forma de afrontar los grandes premios, Lorenzo considera que aún hoy en día "Marc sigue siendo el mejor técnicamente. Desde su llegada a MotoGP ha hecho cosas que nadie más es capaz de hacer, y aunque su brazo continua en las mismas condiciones que conocemos, sigue marcando la diferencia".

Para el mallorquín, campeón de MotoGP en 2010, 2012 y 2015, el piloto llamado a tomar el relevo de Márquez es el murciano Pedro Acosta. "Sin duda es muy fuerte y está llegando con mucha fuerza. Pero la lesión en el brazo de Marc está reduciendo un poco su ventaja técnica sobre los demás. Si estuviera al 100%, ganaría mucho más", cree.

La próxima temporada, Márquez y Acosta coincidirán en el equipo Ducati, una alineación que, sin duda, recuerda a la que formaron Valentino Rossi con el propio Lorenzo en Yamaha.

"No lo sé. Tengo curiosidad por ver si Acosta puede alcanzar de inmediato el nivel de Márquez o incluso superarlo", valora. "Será difícil, porque Marc tendrá más experiencia con Ducati. Es un fenómeno".

Sin embargo, también Rossi tenía más experiencia que Jorge en 2010, y el español logró acabar con los títulos del italiano. "Acosta cuenta con la ventaja de su juventud: tiene 23 años, casi nunca ha sufrido lesiones y está al 100% físicamente. Es joven, tiene entusiasmo, convicción y ese deseo de arriesgar sin preocuparse demasiado por lesionarse, lo cual es muy importante. Creo que los números serán bastante similares", pronostica el #99.

Por si te lo perdiste:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior MotoGP en DIRECTO: clasificación y carrera sprint de Qatar

Siguiente artículo MotoGP en DIRECTO: clasificación y carrera sprint de Qatar

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Germán Garcia Casanova





Bagnaia: "Vuelvo a parecer un piloto de fábrica"



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



15 h



Bagnaia: "Vuelvo a parecer un piloto de fábrica"





Bezzecchi: "Podía parecer que quería venir a Qatar por el título; simplemente confié en MotoGP"



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



16 h



Bezzecchi: "Podía parecer que quería venir a Qatar por el título; simplemente confié en MotoGP"





Martín: "Ya me estoy acostumbrado a pilotar con dolor"



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



16 h



Martín: "Ya me estoy acostumbrado a pilotar con dolor"

Más de

Marc Márquez





MotoGP en DIRECTO: clasificación y carrera sprint de Qatar



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



2 min



MotoGP en DIRECTO: clasificación y carrera sprint de Qatar





A qué hora es hoy la carrera sprint y la clasificación de MotoGP en Qatar y cómo ver



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



3 h



A qué hora es hoy la carrera sprint y la clasificación de MotoGP en Qatar y cómo ver





Así vivimos la Práctica de MotoGP del GP de Qatar en Losail, con Live Timing



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



23 min



Así vivimos la Práctica de MotoGP del GP de Qatar en Losail, con Live Timing

Más de

Ducati





Márquez: "Martín está sacando la fuerza que te da el pelear por un Mundial"



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



16 h



Márquez: "Martín está sacando la fuerza que te da el pelear por un Mundial"





Qué pilotos pasan directos a la Q2 de MotoGP en Qatar (Losail) y quiénes van a Q1



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



18 h



Qué pilotos pasan directos a la Q2 de MotoGP en Qatar (Losail) y quiénes van a Q1





Andrea Iannone saldrá adelante en Jerez



Característica



MotoGP



Característica



MotoGP



GP de España



2 may 2015



Andrea Iannone saldrá adelante en Jerez

Últimas noticias





MotoGP en DIRECTO: clasificación y carrera sprint de Qatar



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Qatar



5 min



MotoGP en DIRECTO: clasificación y carrera sprint de Qatar





Lorenzo describe a Márquez como "el Ayrton Senna de las motos"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Qatar



16 min



Lorenzo describe a Márquez como "el Ayrton Senna de las motos"





Las mejoras de McLaren en Brasil: ¿un paquete aerodinámico que mira hacia 2027?



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



2 h



Las mejoras de McLaren en Brasil: ¿un paquete aerodinámico que mira hacia 2027?





Verstappen dijo basta antes de tiempo en los libres de Brasil y Red Bull revela qué ocurrió



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



2 h



Verstappen dijo basta antes de tiempo en los libres de Brasil y Red Bull revela qué ocurrió

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse