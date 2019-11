Lorenzo: “Esperas que las cosas cambien, pero no lo hacen”

Phillip Island.- La actuación de Jorge Lorenzo en la carrera de Australia rozó el ridículo. El balear fue el último piloto en llegar a la meta, haciéndolo con más de un minuto de retraso sobre su compañero de equipo, Marc Marquez, y peor aún, a 21 segundos del penúltimo clasificado, Hafizh Syahrin.

“Ya sabía que iba a sufrir, simplemente esperas que las cosas cambien pero no lo hicieron. Todo eso hace que esté muy lejos de los más rápidos. En Malasia, en condiciones normales, esperemos que vaya mejor”, se limitó a valorar el piloto de Honda.

Pese a que, afortunadamente, no apareció la lluvia, las condiciones del viento mejoraron e, incluso, la carrera empezó con un poco de sol y algo de temperatura, el balear no tuvo capacidad de reacción alguna.

“Esta pista no me fue bien en los últimos años y además hizo mucho frío y viento. Intenté salvar la goma en la parte izquierda todo lo que pude, pero no lo logré y las últimas vueltas fueron muy mal”, dijo.

Además de la comparación con su compañero de equipo, que no se sostiene por ningún lado, Lorenzo tuvo que ver como Cal Crutchlow, con su misma moto, terminaba segundo en la meta, y el debutante Johann Zarco, con la Honda 2018 del LCR, lo hacía 13º con 40 segundos de adelanto sobre el balear.

“El resultado es malísimo. De los pilotos que han terminado he sido el último”, subrayó.

Mientras el lado del box de Lorenzo es un funeral carrera tras carrera, su vecino de box no deja de ganar y sumar títulos.

“Estamos a un punto de lograr la triple corona, algo a lo que yo no estoy contribuyendo mucho. Marc ha ganado la carrera de forma sorprendente para mí”, zanjó Lorenzo.