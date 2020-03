Lorenzo: “Si decidiera volver a correr, no me faltarían ofertas”

El mallorquín anunció su retirada en noviembre, pero solo unas semanas después anunció su fichaje por Yamaha como piloto de pruebas. En su nuevo rol, Jorge Lorenzo tiene previsto reaparecer como wild card en el Gran Premio de Catalunya, si es que llega a disputarse.

De momento, confinado en Dubai, el piloto espera a que la situación cambie.

“Estoy en Dubai desde hace un mes, a ver cómo sigue la situación y si podemos volver a casa pronto. Tenía este viaje planeado desde hace meses y cuando empecé a ver que recomendaban el confinamiento me pilló aquí, y ahora mismo es difícil volver, ni tampoco creo que sea lo más inteligente. La situación es que no sé cuándo podré salir de aquí, estamos a la espera de que mejoren las cosas”, explica Lorenzo desde su encierro en un hotel de Dubai en una entrevista con Catalunya Ràdio.

“Es una situación que ha pillado a todo el mundo de nuevas, nadie ha vivido nada igual, es increíble, pero está sucediendo. Cuando hay tantas víctimas y muertos el deporte queda en un plano secundario y lo normal es suspender los eventos deportivos. Es una pena, tengo mucha ilusión por correr en Montmeló, y espero poder hacerlo, aunque no parece fácil”, dijo ante la posibilidad de que se suspenda la carrera catalana.

“Siempre he dicho que la primera intención era de que la decisión fuera definitiva, pero nunca se puede decir que de esta agua no beberé. Me fui convencido, he tenido una carrera larga y con muchos éxitos, pero también me hice mucho daño. Económicamente he tenido la suerte de poder guardar dinero y puedo aprovechar la vida haciendo otras cosas”, valoraba sobre su cambio de planes profesional.

“Me apetece disfrutar de la vida y hacer otras cosas, pero además tengo la suerte de poder llevar una MotoGP 16 o 18 días al año, coger lo bueno de esta profesión y ahorrarme lo malo. Creo que tengo el trabajo perfecto ahora mismo”.

En la entrevista le recuerdan a Lorenzo que no todos sus ex rivales ven igual la situación, citando una recientes declaraciones de Marc Márquez, o de Pol Espargaró, quien dijo que “retirarse fue una excusa para no seguir con Honda”, en referencia al #99.

“Opiniones hay muchas y hay que respetar lo que cada uno piensa. Si en este caso Pol cree esto y lo dice con respeto, lo entiendo. Personalmente creo que en el caso de que me apeteciese volver a competir no me faltarían ofertas. Pero ahora mismo no es el caso y estoy bien como estoy”, zanjaba el balear.

Todas las victorias de Jorge Lorenzo en MotoGP

