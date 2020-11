Lorenzo: “Crutchlow será un buen probador de la dureza de la moto”

El anuncio de Yamaha de la contratación de Cal Crutchlow como piloto probador a partir de la próxima temporada y la no continuidad de Jorge Lorenzo levantó ampollas en el mallorquín, que como últimamente hace, tiró de redes sociales y contestó a un comentario señalando que era "como cambiar el oro por el bronce".

A Crutchlow, quien no se caracteriza precisamente por morderse la lengua, le preguntaron este viernes en Portimao, respondiéndole con dureza.

"Le respeto totalmente como piloto, cinco veces campeón del mundo. Es increíble como piloto y es muy, muy especial sobre la moto. Pero eso no significa que sea un gran piloto probador. Es tan simple como eso. [...] Al final, no me importa. Estoy feliz, estoy feliz de tener cosas que hacer, tengo una familia, soy feliz, tengo amigos. Obviamente, él está aburrido en casa", soltó el de Coventry.

Lee las declaraciones completas de Cal Crutchlow: Crutchlow: "Lorenzo es un piloto increíble, pero eso no significa que sea un buen probador"

Lorenzo, que aún no ha dicho qué hará en 2021 pero reconoció que tiene una oferta como probador de Aprilia, volvió a aprovechar las redes sociales este sábado para contestar al británico cuando un seguidor le abordó el asunto en una ronda preguntas y respuestas que organizó el #99.

"Declarar que no soy un buen probador es como decir que la tierra es cuadrada", escribió. "Tanto los ingenieros como los pilotos que compartieron box conmigo en Yamaha y en Ducati conocen mi capacidad para evolucionar una moto y ayudar a que sea cada vez más rápida. Si solo hablamos de números, es un hecho que desde mi salida ambos equipos han disminuido progresivamente el número de victorias por temporada".

"En cuanto a Cal, fue uno de los pilotos con menos victorias y más caídas de los últimos 10 años... Creo que será un gran probador. Para comprobar la dureza de la moto", remachó.

