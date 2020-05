El día que Lorenzo celebró ganar en Jerez con un chapuzón en el lago

El Circuito de Jerez es uno de los lugares más especiales para Jorge Lorenzo. Allí se impuso hasta en cinco ocasiones y tiene una curva con su nombre, pero sin duda su mejor anécdota sucedió en 2010. El año de su primer título de MotoGP, ganó la carrera por apenas medio segundo tras un intenso duelo con Dani Pedrosa, segundo. Valentino Rossi completó el podio.

Sin embargo, lo más divertido vino tras ver la bandera a cuadros. El mallorquín, muy dado a festejos especiales en esa época, conocía de la existencia de un lago artificial en Jerez, y ni corto ni perezoso, se tiró a él durante la vuelta de celebración.

El #99 se lanzó a la carrera con el mono y el casco puesto sin calcular las consecuencias. Una vez dentro, el peso de las protecciones y la distancia a la que estaba del borde le dificultó salir y tuvo que ser ayudado por la gente allí presente.

"Fue una carrera loca, una celebración loca. De hecho, se me pasó por la cabeza el jueves cuando di algunas vueltas con mi asistente en la scooter. Me sentía muy fuerte con la moto y las posibilidades de ganar eran bastante altas. Así que tuve bastante tiempo para pensar en ello", explica Lorenzo.

"No preparé cómo salir del lago. Ese era el problema. No fue un gran plan (risas). Probablemente sea la celebración más famosa en toda mi carrera".

Un año después, Lorenzo volvía a imponerse en Jerez, esta vez en mojado. El balear bromeó con repetir la celebración, pero tras los problemas para salir del lago en 2010 no se quería tirar. No obstante, la lluvia le jugó una mala pasada y tras resbalar en el borde volvió a acabar empapado. Esta vez, al menos, no necesitó tanta ayuda para salir.