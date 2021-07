Lorenzo: "Apostaría a que es la última temporada de Rossi"

El italiano y el español fueron compañeros de equipo en Yamaha durante siete temporadas divididas en dos etapas, en las que su relación estuvo plagada de altibajos. Juntos lograron dos títulos de pilotos cada uno, en la mejor época reciente de la marca de Iwata en MotoGP.

En 2017, Lorenzo hizo las maletas para correr dos años con Ducati, antes de probar fortuna en Honda, donde a finales de 2019 anunció su retirada. El balear volvió a Yamaha como probador el pasado curso, donde se reencontró con Rossi.

El piloto de Tavullia, ocho años mayor que el de Palma, apura sus días en MotoGP. Rossi se encuentra estos días de vacaciones y meditando si continúa en activo o se retira a final de temporada. Lorenzo tiene claro qué hará.

"Todo puede pasar, pero si tuviera que apostar, apostaría a que esta será la última temporada de Valentino", dijo Lorenzo en una entrevista con Sky Sport Italia. "Pero también puede ser que nos sorprenda. ¿Probará con la Ducati de su nuevo equipo VR46? No lo sé, pero la creación de un equipo es muy buena".

El #99 también dio su pronóstico para el título de 2021.

"Con Marc Márquez fuera más de un año, 2020 fue un campeonato un poco extraño. Quartararo ha conseguido madurar mucho su cabeza y se ha hecho más fuerte que la temporada pasada. Es absolutamente el favorito para el título. Estoy seguro de que Márquez volverá a ponerse fuerte poco a poco", apuntó.

Por último, Lorenzo opinó sobre la salida de Maverick Viñales de Yamaha a final de temporada, quien se subió a su M1 cuando puso rumbo a Ducati.

"Todos sabían que la relación Yamaha-Vinales no era fácil, pero nadie esperaba esta separación. Viñales sufrió mucho por la velocidad de Quartararo, que fue casi siempre superior a él. Esto no es fácil. Para él, que tiene todo el potencial, no haber podido ganar un título en cinco años en Yamaha le llevó a tomar desesperadamente otro camino. Aprilia ha mejorado, pero no es seguro que vaya allí. Podría ir a Suzuki o a Ducati. Veremos qué hará", remachó.