Lorenzo: "Aprilia me quería como piloto, pero yo tenía la idea de ser probador"

A finales del pasado año, Jorge Lorenzo dijo tener una oferta de Aprilia. El español, que entonces era probador de Yamaha, estaba pendiente de renovar con la firma de los diapasones, que a su vez negociaba con Andrea Dovizioso.

Finalmente, Lorenzo fue despedido por Yamaha y ficharon a Cal Crutchlow para su equipo de pruebas de cara a 2021. De la oferta de Aprilia no se supo nada más.

Sin segundo piloto para 2021, el fabricante de Noale terminó apostando por Lorenzo Savadori, un corredor que venía de hacer MotoE en 2019 y de ser campeón italiano de superbikes en 2020. Ahora, el #99 ha dado a conocer que los planes de Aprilia pasaban por subirle a él de nuevo a la moto.

"Estuve en contacto con Rivola [CEO de Aprilia Racing], que era amigo de cuando estaba con Ferrari en la F1. En un principio, ellos me ofrecieron ser su piloto, pero yo siempre tuve en la cabeza si era posible ser colaborador. Mantuvimos conversaciones para convertirme en probador, pero al final ellos no quisieron invertir en un campeón como yo. Posiblemente querían invertir en un probador que no hubiera ganado tanto y por eso no se llegó al acuerdo", dijo Lorenzo a GPone.com durante un evento que se llevó a cabo en Misano en el que volvió a rodar en un circuito más de medio año después.

El cinco veces campeón del mundo da completamente por cerrada su etapa como piloto.

"En la élite debes pensar en tu deporte las 24 horas. Después de una vida dedicada a mi deporte, probar una vida relajada, donde puedes comer lo que quieres, dormir las horas que quieras, sin tanto estrés ni sacrificio... es muy difícil volver a ese sacrificio y riesgos que he tenido durante 30 años de mi vida. Esa etapa esta cerrada y quiero disfrutar de la vida, que solo hay una", señaló.

Quien le relevó en Yamaha tras su salida en 2016, Maverick Viñales, acaba de anunciar su marcha a final de temporada. El balear también opinó sobre ello.

"Seguramente Maverick lo ha intentado todo para ir fuerte. Tener un compañero de equipo tan fuerte, que normalmente siempre está por delante de ti, psicológicamente no es fácil y puede haberle pesado mucho. Seguramente pensará que es es capaz de pelear por el título y quiere intentarlo una vez más, pienso que es justo, yo lo he intentado en el pasado y le deseo la mejor suerte", zanjó.