El 15 veces campeón del mundo de motociclismo encendió la mecha a principios de mayo en una entrevista en la Gazzetta dello Sport en la que dudaba del nivel de Lorenzo si decidiera regresar a la competición tras su retirada. “Bueno, para mí Lorenzo es un poco un riesgo. Es la segunda vez que no ha sido capaz de conseguir resultados, tras [su paso] por Ducati y Honda. Lo repito: las motos son las motos, un piloto de nivel va rápido”, comentó. Lorenzo no se cortó y respondió de forma contundente en un comentario en las redes sociales el día de su 33 cumpleaños. "¿Pero a este señor le debo dinero o alguna cosa? Fracasé en Ducati… mira que bien. Que fácil es hablar cuando hace 50 años que no te subes a una moto”, soltó.

El de Bérgamo no se quedó ahí y volvió a replicar al tricampeón de MotoGP, señalando que "La verdad duele. No necesito lamer los pies de nadie y como felicité siempre a Lorenzo por hacer grandes cosas, soy libre de criticarle cuando ha fallado. Lamentablemente, Lorenzo no hizo lo que se esperaba de él en Ducati".

La relación entre ambos, que en el pasado fue muy cordial, ahora parece lejos de reconducirse y el #99 respondió de forma contundente dedicándole un extenso post en Instagram.

"Espero algún día, no tener que lidiar con las nuevas generaciones quedándome fosilizado en los recuerdos de mis victorias, comparando el futuro con mi pasado y diciendo: 'Yo en mis tiempos...' Creo que lo que el señor Giacomo Agostini debería entender es que cada época del motociclismo tiene su historia, cada campeón tiene su importancia en el contexto en el que vivió, tanto en lo que respecta a sus rivales como a la tecnología.

Por ejemplo, si bien en los años 60 se corría en circuitos con nivel de seguridad muy bajo, muchas veces la diferencia entre la moto mas rápida y la mas lenta rondaba los 10 segundos. Algunos pilotos disfrutaban de tal ventaja que podían permitirse el lujo de correr (y ganar) en varias categorías el mismo año.

Aunque la tecnología ya avanzaba, todavía quedaba a años luz de la actual (hablamos de motocicletas de llantas de radios y frenos de tambor). En las ultimas décadas, tanto los circuitos como la tecnología han avanzado enormemente. Con la centralita única y el

monógama se ha conseguido un gran equilibrio entre todas las motos. Las fabricas buscan cualquier pequeña ventaja que les haga vencer a sus rivales y muchas de las victorias se consiguen por escasas milésimas...

Cuando tras 45 minutos de carrera, un segundo separa al primero del quinto, significa que cualquier pequeño detalle es necesario para obtener algo de ventaja y poder ganar. En tal contexto, detalles como un vértice aerodinámico, un ajuste en el mapa electrónico o unos bordes en el deposito se convierten en determinantes para tal propósito.

Por el contrario, cuando la diferencia se mide en decenas de segundos, minutos o incluso vueltas, los pequeños detalles se vuelven insignificantes. Y si, también puedes quedarte satisfecho con una ergonomía imperfecta.

Giacomo Agostini y Jorge Lorenzo

Y esto, querido Giacomo, si que es una verdad irrefutable.

Por eso, cuando alguien (que conoce circunstancias y hechos), afirma que no obtuve resultados en Ducati, no puedo dejar de sorprenderme.

Con todo el debido respeto, creo que recurrir al “Yo en mis tiempos...” o al puro “resultadismo” para valorar la capacidad de un campeón de la época moderna, me parece una banalidad", escribió.

