La 'locura' que llevó a Dani Pedrosa a ir rápido en agua: "Carretera arriba, carretera abajo"

Con motivo del último gran premio de la temporada pasada, en Valencia, los organizadores del Mundial de MotoGP reunieron alrededor de una mesa al recién reconocido como 'Hall of Fame', un selecto club formado por los pilotos más ilustres de la historia del campeonato.

En la cena, en la que también estuvieron presentes Giacomo Agostini, Jorge Lorenzo, Casey Stoner, Freddie Spencer y Kevin Schwantz, Dani Pedrosa y Valentino Rossi se sentaron uno al lado del otro, y eso dio pie a uno de los diálogos más interesantes que captaron las cámaras.

En la conversación, el catalán le explica con todo tipo de detalles al italiano la estrategia que siguió para lograr, después de mucho sufrimiento, caídas y lesiones, dominar la conducción con pista mojada.

A diferencia de lo que hace la mayoría de integrantes de la parrilla actual, Pedrosa solo se entrenaba encima de una moto cuando sentía que lo necesitaba, mientras que en el día a día prefería ejercitarse en el gimnasio o salir a rodar en bicicleta.

Esta rutina la cambio, sin embargo, a raíz de la caída que sufrió en el Gran Premio de Alemania de 2008, sobre una pista empapada por la lluvia y cuando circulaba al frente del pelotón. El #26 acababa de completar la quinta vuelta y ya había abierto un hueco de más de siete segundos sobre Casey Stoner, un especialista en esas condiciones. Un margen demasiado grande a favor del español, que se fue al suelo a final de recta y terminó estrellándose contra las barreras, lesionándose en un brazo.

"Allí me dije: ¡basta! En agua no comprendía muy bien dónde estaba el límite", le suelta Pedrosa a 'Il Dottore' que se muestra absorto por el relato. "Decidí que tenía que hacer algo para mejorar en eso, porque pensé que siempre perdía los campeonatos por las carreras en agua".

"Entonces cogí la moto de supermotard, un día de lluvia, y me fui al karting”, describe el de Castellar del Vallès (Barcelona), que por aquel entonces seguía las directrices que le marcaba Alberto Puig, su agente y el actual team manager de Honda. "Al primer giro me fui al suelo. Después, intenté calentar las gomas, volví a salir y ¡pum!, otra vez al suelo. En ese momento entendí que era imposible entender nada, porque el asfalto de los karting es muy liso. Y junto con Alberto nos pusimos a pensar qué podíamos hacer", ahonda el tricampeón del mundo de 125cc (2003) y dos y medio (2004 y 2005).

Puig vive en la zona alta de Barcelona, pero pasa mucho tiempo en una masía familiar, en Cardedeu, a las afueras de la ciudad. Se trata de una localidad rodeada de colinas, a las que se puede llegar por carreteras serpenteantes.

"Cuando Alberto veía que venía un día de lluvias, me llamaba y yo iba para allí. Nos poníamos los dos el mono, el chubasquero, cogíamos dinero para poner gasolina cuando la terminábamos, y a rodar. Carretera arriba, carretera abajo, uno detrás del otro", recuerda el actual probador de KTM, retirado como piloto a tiempo completo desde 2018, tras 13 temporadas en la categoría reina, siempre subido a una Honda, y con tres subcampeonatos (2007, 2010 y 2012) y 31 triunfos, como mejor bagaje. "A partir de ese momento hice el cambio, y pasé a conseguir podios y alguna victoria en mojado", remacha Pedrosa.