La lluvia arruinó el estreno del motor de 850cc de la Honda RC214V en Sepang

El equipo de pruebas y desarrollo de Honda, con el piloto japonés Takaaki Nakagami, se desplazó hasta el Circuito Internacional de Sepang la pasada semana para afronta el último test del año antes del descanso navideño.

Sin embargo, la intensa lluvia que cayó sobre el trazado malasio durante las tres jornadas que el personal de HRC estuvo allí, impidió llevar adelante uno de los principales objetivos de la prueba, que era rodar por primera vez con el nuevo motor de 2027.

Según ha podido saber Motorsport.com, Nakagami salió a pista con una moto convencional, con un paquete aerodinámico reducido y con el motor de 850cc con el que se competirá con las nuevas reglas que entran en vigor en 2027.

Uno de los principales cambios para esa temporada, será la llegada del proveedor de neumáticos italiano Pirelli, que reemplazará a Michelin tras ser el constructor francés suministrador único de la clase reina desde 2016 hasta final de 2026.

Nakagami pudo rodar con los neumáticos prototipo que está desarrollando Pirelli, tanto con el compuesto para mojado, como el de seco, aunque en este último caso fueron muy pocas vueltas, lo que no permitió recoger datos reseñables, aseguran las fuentes.

Último test en rango D de concesiones

Para Honda fue la última oportunidad de exprimir su rango D de las concesiones, ya que tras la la última carrera de la temporada, en Valencia, el fabricante de Tokio sumó el 35% de los puntos en juego esta pasada temporada, lo que supuso pasar del grupo D al C.

Ese 'ascenso' significa que el equipo de desarrollo de HRC ya no podrá hacer test libremente cuando quiera y donde quiera, solo limitado por el número de neumáticos por temporada (260) que puede utilizar cada piloto. Tampoco podrán ya los titulares hacer entrenamientos privados.

De esta manera, igual que Ducati (rango A), KTM y Aprilia (ambos rango C), Honda deberá esperar a los test organizados por Pirelli durante 2026, que en principio serán dos, para volver a probar los nuevos compuestos, o alternar, en el resto de test, pruebas con la moto de 2026 y 2027.

Para ello, según entiende Motorsport.com, Aleix Espargaró se centrará en el desarrollo de la última versión de la RC213V, mientras que Nakagami trabajará con la nueva RC214V, incorporándose el español al proyecto de 2027 a mitad de temporada.

En Sepang, el test rider japonés pudo rodar con los nuevos Pirelli de mojado, un compuesto que, hasta ahora, no ha podido probar ningún otro fabricante. El resto de equipos pudieron rodar con los Pirelli de seco en el test de Misano, en septiembre, mientras que KTM también probó su moto de 2027 en un entrenamiento privado en Jerez a principios de diciembre.

