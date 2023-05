Valentino Rossi no puede recibir las llaves de Tavullia por la lluvia

La ola de mal tiempo que ha asolado a la región italiana de la Emilia Romagna en las últimas horas ha repercutido en todos los eventos programados en la zona, debido a los cuantiosos daños y al carácter inhabitable de algunas zonas.

A la cancelación del Gran Premio de la Emilia Romaña de Fórmula 1, previstos para este fin de semana en Imola, se sumó el aplazamiento del evento "Tavullia Vale", que iba a celebrarse en la ciudad natal de Valentino Rossi y con la presencia del nueve veces campeón del mundo de MotoGP para recibir las llaves de la ciudad.

Precisamente el 19 de mayo era una fecha muy esperada por los habitantes de Tavullia y los aficionados de toda Italia, que habrían tenido la oportunidad de conocer a Valentino en un momento importante para su ciudad.

De hecho, la entrega de las llaves es un símbolo de gran admiración para la leyenda de las dos ruedas, cuyas hazañas en la pista han dado a conocer Tavullia en todo el mundo.

Sin embargo, a la vista de las condiciones en las que se encuentra la Emilia Romagna, y que afectan también al norte de la región de Marche, donde se encuentra la propia Tavullia, el ayuntamiento ha decidido, de acuerdo con Valentino y su equipo, aplazar el evento por respeto a las víctimas y por razones logísticas. Así, las fuerzas municipales se podrán poner manos a la obra para ayudar a los más afectados por lo que está ocurriendo en estos días. "Una decisión dolorosa pero necesaria por respeto a las víctimas", declaró la alcaldesa de Tavullia, Francesca Paolucci.

"Pronto comunicaremos la nueva fecha elegida para celebrar a nuestro campeón. La tragedia que se está desarrollando a pocos kilómetros de nosotros nos impone esta elección, por respeto a las víctimas del mal tiempo y a sus seres queridos".

"La entrega de las llaves de la ciudad a Valentino debería ser un momento de celebración, y en estos días no iba a serlo. Por no hablar de que en estas horas toda la maquinaria municipal está en constante trabajo tratando de remediar los daños que también ha sufrido nuestro territorio.", finalizó la alcaldesa, afirmando que el acto no se cancela, sino que aún está por decidir la nueva fecha.

