Livio Suppo: "Rossi no hace el ridículo, sigue yendo fuerte"

Hay hombres que dejan su huella en la historia del Mundial sin salir a la pista. Uno de ellos es Livio Suppo, una de las personas que más apostó en 2003 por el proyecto de Ducati en MotoGP. La idea que poco a poco se hizo realidad gracias a la contribución de personajes como el ingeniero Filippo Preziosi, quien hizo una moto increíble, capaz de conquistar el título en su quinta temporada en la categoría reina en manos de Casey Stoner.

Sin embargo, Suppo no se conformó con hacer historia en el equipo de Borgo Panigale. En 2009 cambió de aires y se fue a Honda, convirtiéndose en el primer director europeo del equipo japonés. Con ellos, en 2011 de la mano de Stoner ganó otro título y después apostó por un joven de Moto2 como su sustituto: Marc Márquez. Bajo su dirección conquistó mundiales.

Pregunta: ¿Cómo nació su pasión por el motor?

Respuesta: Es difícil decir esto porque la he tenido desde que era un niño, así que sinceramente no lo recuerdo. Probablemente, como mi padre era aficionado, él también me transmitió esta pasión.

P: Hoy en día es un sueño para los nuevos constructores subir al podio, mientras que con Ducati ganó la primera temporada. ¿Qué ha cambiado en estos años?

R: En realidad, ha habido casos como Suzuki que desde que regresó a MotoGP fue casi competitivo de inmediato. Hasta la fecha, el nivel técnico está más igualado dados los estándares técnicos. Esto significa que es más fácil alcanzar un buen nivel , pero es más difícil inventarse algo que genere una ventaja competitiva".

Ducati, en sus primeros años, debutó con una moto que tenía mucha más potencia que las otras. Hay una serie de limitaciones técnicas que, por un lado, hacen que la parrilla esté más igualada y esto es una ventaja para el campeonato, pero por otro lado limitan la posibilidad de tomar decisiones arriesgadas, como la de Bridgestone que nos dio ventaja.

P: ¿Cómo comenzó la negociación para fichar a Stoner para Ducati?

R: La negociación para llevar a Casey a Ducati tuvo lugar en Estoril 2006. Ya nos gustaba el año anterior y hablé con su padre en Brno 2005, pero en ese momento parecía que los mejores pilotos para MotoGP eran los que tenían un poco más de experiencia, de cierta edad: Gibernau, Barros, Capirossi. Excepto Valentino, que era más joven, ya tenían alrededor de 30 años. Nos asustó un poco la idea de poner a un niño en una de MotoGP y entonces contratamos a Sete. Las cosas salieron mal por varias razones: lesiones y mala suerte.

Casey había debutó en MotoGP con Cecchinello y demostró un gran talento. Esto nos convenció. Éramos un equipo oficial que había estado mucho tiempo al frente del Campeonato con Capirossi y ofrecíamos una moto competitiva que atrajo a un joven como él.

P: Si Casey continuara, ¿cree que Márquez habría ganado tanto?

R: Esto no se puede decir, nadie lo sabe. Seguramente, Casey era un talento fabuloso. Si hubieran coincidido en MotoGP, seguramente los aficionados habrían visto grandes carreras. Decir que esto habría reducido el número de títulos ganados por Marc es difícil. Márquez es otro fenómeno y ganó a pilotos realmente fuertes como Dani (Pedrosa), Jorge (Lorenzo) y Valentino .

P: ¿Qué falló en el matrimonio Rossi-Ducati?

R: Estaba en el campeonato, pero ya no trabajaba con Ducati. Fue un matrimonio que creó expectativas. Intentaron hacerlo bien de inmediato. La Ducati era una moto bastante especial que no una con las características de Valentino, tal como le sucedió a Jorge durante un tiempo y el propio Lorenzo tuvo problemas con Honda el año pasado.

A veces, los pilotos, especialmente los que tienen mucha experiencia, tienen más dificultades para adaptarse, en comparación a los jóvenes, a una moto que tiene características diferentes en comparación a lo que están acostumbrados a llevar.

Probablemente, entonces surgió el deseo de tratar de hacer más de lo necesario y en ese momento comenzaron a cambiar todo y en lugar de mejorar las cosas empeoraron. Hubiera sido una historia hermosa en caso de éxito, sin embargo, fue una historia que no funcionó. Tenemos el ejemplo de Jorge el año pasado con Honda que fue aún peor.

P: En retrospectiva, ¿fue un error para Honda dejar ir a Dovizioso?

R: Dovi es un excelente piloto, que lo hizo bien en Honda, pero que explotó más tarde. El crecimiento que tuvo con Ducati fue excepcional. Pasó de ser un buen piloto a un campeón. En retrospectiva, es fácil decir que hubiera sido mejor mantenerlo, pero al final Honda también tuvo la suerte de tener a un piloto como Márquez, que ganó el título de constructores solo. Así que cuando tienes a alguien como Marc, creo que al final está bien.

P: ¿Habría fichado a Lorenzo el año pasado? ¿Cómo cree que se manejó su divorcio con Honda? ¿No cree que fue un error dejarle ir a Yamaha?

R: No estaba allí y no sé la situación en la que se encontraban. Personalmente, yo, teniendo a un piloto como Márquez en el equipo y a Dani era ideal, una vez que sabes que este último quería retirarse, tal vez hubiera apostado por un joven ya que tiene a uno como Marc en el equipo.

En cuanto a la resolución del contrato, es un poco lo mismo. Tienes que encontrarte en esa situación y entender qué cláusulas había en ese contrato. No me gusta hablar cuando no estoy directamente involucrado en los hechos. Una situación un poco extraña. Un piloto que da una conferencia de prensa en la que anuncia que quiere retirarse porque tiene miedo a lesionarse y después de unos meses se apunta a ser piloto de pruebas y que quiere correr en Barcelona es, al menos, anómalo. Pero repito, tienes que estar en la situación para entenderlo mejor todo.

P: Una vez dijo que un piloto tiene tres caminos: retirarse en todo lo alto, lesionarse o seguir haciendo el ridículo. ¿Cómo enmarcaría a Valentino Rossi?

R: Valentino continúa divirtiéndose, sigue siendo competitivo. Si se retirara en función de su rendimiento, entonces debería irse más de la mitad de la parrilla. Valentino sigue siendo fuerte y no hace el ridículo. El hecho de que continúe divirtiéndose y rindiendo mejor que la mayoría de pilotos, en mi opinión, justifica el hecho de que todavía esté corriendo.

Además, ir tan rápido como lo hace con 41 años es algo que no es habitual. Vale sigue siendo competitivo. Luego, continuar o no, dependerá del rendimiento. Si este año bajara su competitividad y se encontrara fuera del top 5, para un piloto como él, con su pasado, tal vez sería demasiado. Se entendería como dijo: 'Ya no me importan los resultados, solo quiero divertirme corriendo'. Entonces podría continuar.

Me resultaría raro si dijera: 'quiero intentar ganar el décimo mundial y voy a Petronas para intentarlo. Entonces me parecería un poco exagerado. Si dijera: 'tengo 42 años, todavía me divierto mucho y sigo siendo lo suficientemente competitivo como para causar buena impresión', por qué no.