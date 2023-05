Lin Jarvis no cree que Yamaha vaya a marcharse de MotoGP

Yamaha es una de las marcas inseparables del Mundial de MotoGP. Los de Iwata entraron en el mundo de las carreras internacionales en 1958, y es difícil imaginar que el fabricante japonés dé la espalda a una disciplina que le ha visto brillar tanto, y en la que ganó el título de la categoría hace sólo dos años con Fabio Quartararo.

Sin embargo, sus malos resultados en los últimos meses son evidentes, y eso es todo lo que ha hecho falta para desatar las especulaciones sobre el futuro de Yamaha en el campeonato. Pero Lin Jarvis, máximo responsable del equipo, ha querido desmentir estas acusaciones, asegurando que no ha recibido ninguna señal alarmante por parte de la dirección general.

"He estado siguiendo estas especulaciones en los medios de comunicación en los últimos días", dijo el director ejecutivo de Yamaha a 'Speedweek'. "Están apareciendo por todas partes... Mucha gente está poniendo estas preguntas sobre la mesa. No se puede negar que Yamaha y Honda están luchando en estos momentos en MotoGP. Hay 16 motos de fabricantes europeos en el campeonato, pero sólo seis de Japón. Las dos marcas tienen que luchar contra sus rivales europeos cuando se trata de rendimiento. Es comprensible que aparezcan estas consideraciones en este momento".

"No puedo hablar por Honda, pero puedo asegurar que no veo ni siento ninguna falta de compromiso en Yamaha, y eso va desde la alta dirección hasta abajo", continuó.

Lin Jarvis, Director Ejecutivo de Yamaha Motor Racing

Los cinco fabricantes que compiten actualmente en MotoGP están comprometidos hasta 2026. Sin embargo, nadie ha olvidado la sorprendente retirada de Suzuki al término de 2022, a pesar de que el grupo japonés sólo estaba en el primer año de un ciclo contractual de cinco temporadas. Esto puede haber contribuido a los recientes rumores que rodean a Yamaha y Honda, en un momento en el que las dos marcas, acostumbradas a estar en cabeza, han caído en picado en la jerarquía.

Lin Jarvis recuerda que el presidente de Yamaha Motor Japón, Yoshihiro Hidaka, y el director de Yamaha Europa, Éric de Seynes, estuvieron presentes en el paddock de Jerez y asegura que percibió su apoyo "muy enérgico".

"Reconocen lo que las carreras han hecho por la marca Yamaha en el pasado y lo que seguirán haciendo por nuestra imagen en el futuro. Han podido vivir, ver y experimentar de cerca nuestro nivel actual. También saben lo que necesitaremos en el futuro: inversiones y cambios en nuestra forma de trabajar. Tuvimos buenas discusiones en Jerez".

"No veo ningún indicio de que Yamaha se retire de MotoGP. No creo en ello. Al mismo tiempo, hay que ser muy realista. Si nos fijamos en la situación de Suzuki hace un año, ellos tampoco lo vieron venir. Pero personalmente, no tengo dudas. Esperemos que siga así".

Desde el inicio de la temporada, la tensión en el equipo Yamaha ha sido palpable. Mientras que el fabricante es actualmente último en el campeonato, hace casi un año que Fabio Quartararo ganó en Sachsenring. Hoy, el francés y su compañero Franco Morbidelli tienen menos puntos juntos que el líder, Pecco Bagnaia.

Sólo la carrera al sprint de Argentina, vio a los pilotos de Yamaha entrar en los puntos, con el cuarto puesto de Morbidelli y el noveno de Quartararo. En carrera larga, los nipones consiguieron un podio con Fabio en Austin pero, aparte de ese soplo de aire fresco, el mejor resultado de la marca suele estar entre el séptimo y el décimo puesto.

Entrevistado por BT Sport, Éric de Seynes aseguró que las dificultades actuales, repetidamente descritas por Fabio Quartararo en particular, eran bien comprendidas por la dirección del grupo y que los ingenieros trabajaban duro.

"Durante el año pasado hemos trabajado duro, siguiendo las recomendaciones de Fabio. Hemos invertido, tenemos un nuevo motor y podemos ver que la velocidad punta ha mejorado significativamente. Ahora tenemos que proteger nuestras ventajas clave. Podemos ver que KTM y Ducati están trabajando duro en la aerodinámica. Han sido capaces de compensar sus puntos débiles. Nosotros no tenemos las mismas ventajas que en el pasado. Estamos trabajando duro en ello", dijo.

"Tenemos una desventaja: la moto es nueva, más de lo que parece. Ahora sólo tenemos dos sesiones de entrenamientos, no tres [antes de la clasificación]. Las dos sesiones pasan muy rápido, por eso seguimos teniendo problemas en la qualy. Pero en condiciones de carrera conseguimos estar delante, así que sólo tenemos que mejorar la clasificación", finalizó.