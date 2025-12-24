Lin Jarvis abandona Yamaha MotoGP definitivamente

Según ha podido saber Motorsport.com, Jarvis comunicó hace unos días a varias personas relevantes del paddock su intención de establecerse por su cuenta, y poner su dilatada experiencia en el ámbito de las carreras, en general, y de MotoGP, en particular; a quien lo considere oportuno.

De esta forma, el directivo cierra una etapa en la casa de Iwata de más de 30 años, en la que comenzó en el área de comunicación y marketing (1993), para después pasar a la dirección general que mantuvo hasta el año pasado.

Jarvis fue sustituido por Paolo Pavesio en la dirección de Yamaha con vistas a este curso, pero mantuvo su vínculo con el fabricante japonés en el puesto de asesor senior. Eso le llevó a reducir su nivel de asistencia a las carreras, a la vez que le permitió asumir otras funciones.

Una de ellas, muy relevante para el momento que atraviesa el campeonato, fue la de representante de los fabricantes en la negociación del nuevo contrato que debe firmarse este próximo año entre los equipos de MotoGP que participan en el certamen y Dorna, el promotor, y que debe establecer las retribuciones que recibirán las escuderías.

A pesar de que el tira y afloja entre Jarvis y Dorna ha sido intenso en las distintas reuniones que se han ido produciendo, Carlos Ezpeleta, director deportivo del Mundial, reconocía hace unos días en una charla con Motorsport.com, que la renovación, por cinco años (2027-2031) va por muy buen camino. "Estamos en la parte final de la negociación. Yo soy muy optimista; creo que estamos alineados", explicaba el español, esta misma semana.

Motorsport.com entiende que el papel de Jarvis como enlace entre los constructores y Dorna todavía le llevará a realizar algunas reuniones en los próximos meses, aunque su función quedará resuelta una vez se firme el nuevo acuerdo.

Una carrera de éxito

En el puesto de director de Yamaha, las decisiones que tomó el británico contribuyeron de forma directa en la resurrección que la estructura de Iwata protagonizó desde la mitad de la década de los años 2000.

De su obra de gobierno destaca, por encima de cualquier otra cosa, la incorporación de Valentino Rossi (2004), por aquel entonces referencia de la parrilla y estilete de Honda, la competencia directa de Yamaha.

Con el #46 como buque insignia y Jarvis en los despachos, la marca nipona dominó en 2004, 2005, 2008 y 2009, antes de entrar en la era de Jorge Lorenzo, que conquistó los títulos de 2010, 2012 y 2015.

En total, Yamaha habrá celebrado ocho campeonatos bajo el paraguas de Jarvis; el último, el de Fabio Quartararo, en 2021, a quien también firmó su última renovación.

Como directivo, una de sus últimas contribuciones fue la recuperación de la escudería satélite, que se produjo con vistas a este 2025 al llegar a un acuerdo con el equipo italiano Pramac.

