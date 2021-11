Lecuona: "No puedo decir que no volveré a MotoGP"

El piloto de 21 años se quedó sin plaza en MotoGP para la temporada 2022 después de que el equipo Tech3 KTM decidiera fichar al campeón y al subcampeón de Moto2, Remy Gardner y Raúl Fernández, para ocupar su lugar y el de Danilo Petrucci.

El paso de Iker Lecuona por MotoGP no ha sido fácil. Tras haberse iniciado en los circuitos en 2015, su debut en la categoría el año pasado llegó después de haber disputado 89 grandes premios menos que el también rookie de KTM, Brad Binder. Se perdió las tres últimas carreras de 2020 al contraer la COVID-19, mientras que el comienzo de 2021 fue duro ya que todos los corredores de la marca de Mattighofen tuvieron problemas con la nueva RC16.

Con un top 6 en Austria como mejor resultados del año, Lecuona culminó su etapa en MotoGP con un 15º puesto en Valencia, antes de marcharse al Mundial de Superbikes.

"Difícil de gestionar, sinceramente", contestó Lecuona cuando Motorsport.com le preguntó cómo fue su última carrera en MotoGP. "Durante el fin de semana no sentí nada, me pareció un fin de semana más. Cuando llegó la carrera, una hora antes de empezar, me he sentido nervioso, y cuando he llegado a la parrilla, estaba bien, he vuelto al box como siempre. Cuando regresé, me puse el casco. Cuando me despedí de algunos miembros del equipo antes de la salida, tuve que cerrar la visera porque me puse a llorar".

"Así que no fue fácil de manejar. La salida fue mala, cuando llegué a la primera curva no veía nada. Cuando llegué a la segunda curva me adelantaron algunos pilotos, cuatro, cinco... no lo sé. No tenía la concentración en la carrera, sinceramente, tenía la mente en otro lado".

"Necesité varias vueltas para calmar mi mente y empezar a sentirme bien sobre la moto. Al final, hemos terminado con un punto, se ha acabado. Sacar un punto para mí es bueno porque he perdido mucho tiempo con los 10 primeros, hemos sido rápidos, he disfrutado mucho".

Reflexionando sobre su paso por la categoría reina, Lecuona dijo estar "cabreado" por cómo empezó este año ya que considera que merece estar en MotoGP.

"Para mí, como digo siempre, cuando tengo la oportunidad, intento aprovecharla y utilizarla", apuntó. "En este caso, he utilizado esta oportunidad, he estado en MotoGP dos años. Pero dentro de mí no siento frustración por estos dos años. Tengo mucha [frustración] por la primera parte porque luché mucho, no lo esperaba, también para mí no trabajé lo suficiente durante los test de invierno y tuve muchos problemas personales durante las primeras carreras. Así que necesité tiempo para empezar a mejorar, para mí fue un poco de todo".

"No quería despedirme de MotoGP, pero la vida es así, todo pasa por algo. Finalmente, creo que se ha mezclado un poco. Estoy contento de estar aquí, pero estoy cabreado por el comienzo del año porque sé mi potencial, siento que podía estar en MotoGP mucho tiempo. Pero no puedo decir que no pueda volver", remachó.