Lecuona: “Estoy sufriendo caídas que no tienen ni pies ni cabeza”

KTM fue la marca que más creció en 2020 en el Mundial de MotoGP, y la gran sorpresa positiva del curso consiguiendo tres victorias en gran premio además de un buen número de podios.

La firma austríaca perdió las concesiones, pero de cara a 2021 disponía, por reglamento, de la posibilidad de presentar un nuevo motor, un avance que había levantado muchas expectativas y que, incluso, se había calificado de “súper motor”.

La realidad, hasta ahora visto en los test de pretemporada en Qatar, es que las motos naranjas no solo no han dado un paso adelante, si no que parecen estancadas.

“La valoración, si soy sincero, no es positiva”, admite el joven corredor del equipo Tech3-KTM Iker Lecuona.

“Nos está costando mucho, estoy teniendo muchos problemas y llevo tres caídas ya. Una la llego a entender, pero las otras dos no tienen ni pies ni cabeza, no hay un por qué, me caí sin más, no estaba ni empujando, noté que la perdía y me caí”, argumentaba el corredor valenciano tras la jornada del jueves.

Aunque se llegó a decir que KTM no había montado el nuevo motor, Lecuona explicó que están trabando con la moto de 2021.

“Estamos trabajando con la moto nueva, muy parecida a la del año pasado, porque al final son muy similares. Pero aquí nos está costando. Estoy probando muchas cosas para KTM, unas funcionan y las otra no tanto”, dijo.

“Ahora tengo que aprovechar el último día de test para dar un paso adelante. Tenemos dos carreras en este circuito y sin muchos puntos en juego y hay que intentar estar en el top 10 que es nuestro objetivo”.

KTM cuenta con Brad Binder y Miguel Oliveira en el equipo oficial, que al igual que Iker, tienen ya experiencia con la moto, además del debutante Danilo Petrucci. Ninguno de ellos ha podido destacar en los ensayos de pretemporada.

“Las MotoGP son todas distintas, no es como en Moto2 o Moto3, y cada una se adapta mejor a unos u otros circuitos por sus características. En este caso, Qatar no está siendo para la KTM una pista muy positiva, estamos trabajando lo máximo posible los cuatro pilotos, incluso el quinto, Dani (Pedrosa), que también está aquí rodando. Todos juntos, mirando los datos y esforzándonos al máximo para mejorar, pero se está haciendo difícil, es verdad. Pero también creo que podemos mejorar y de cara a la carrera estaremos mejor que ahora mismo”, cerró esperanzado el español.

Las fotos de Iker Lecuona en el test de MotoGP en Qatar

Iker Lecuona, KTM Tech3, ayuda a Alex Márquez, Team LCR Honda, a regresar tras una caída 1 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 2 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 3 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 4 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 5 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Iker Lecuona, KTM Tech3 6 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Iker Lecuona, KTM Tech3 7 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Iker Lecuona, KTM Tech3 8 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Iker Lecuona, KTM Tech3 9 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 10 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 11 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 12 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 13 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 14 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 15 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 16 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 17 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, Red Bull KTM Tech 3 18 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, Red Bull KTM Tech 3 19 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, Red Bull KTM Tech 3 20 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, Red Bull KTM Tech 3 21 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, Red Bull KTM Tech 3 22 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, Red Bull KTM Tech 3 23 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, Red Bull KTM Tech 3 24 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, Red Bull KTM Tech 3 25 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, Red Bull KTM Tech 3 26 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, Red Bull KTM Tech 3 27 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, Red Bull KTM Tech 3 28 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, Red Bull KTM Tech 3 29 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, Red Bull KTM Tech 3 30 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, Red Bull KTM Tech 3 31 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, Red Bull KTM Tech 3 32 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, Red Bull KTM Tech 3 33 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, Red Bull KTM Tech 3 34 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, Red Bull KTM Tech 3 35 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, Red Bull KTM Tech 3 36 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, Red Bull KTM Tech 3 37 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, Red Bull KTM Tech 3 38 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, Red Bull KTM Tech 3 39 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, Red Bull KTM Tech 3 40 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, Red Bull KTM Tech 3 41 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, Red Bull KTM Tech 3 42 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 43 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 44 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 45 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 46 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 47 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 48 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 49 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 50 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images