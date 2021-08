Lecuona: “Ha sido mi mejor carrera desde que estoy en MotoGP”

Dijo Lecuona el jueves que se sentía “libre” tras anunciar KTM que no iba a seguir el año que viene y que una vez conocido su despido está trabajando con tranquilidad, siendo capaz de desarrollar todo su potencial.

Este domingo, el valenciano, que salía muy retrasado en parrilla (18º) cruzó la meta 7º a menos de 10 segundos del podio, que cerró Aleix Espargaró.

Una vez más, Lecuona remontó un montón de posiciones y luchando con los de delante pudo desplegar todo su pilotaje.

“La fastidié en la clasificación del sábado y eso lo pagas. Teníamos buen ritmo para estar delante, hemos recuperado muchas plazas, al final tres KTM entre los 10 primeros. Cuando sales tan atrás, a veces sale bien y otras mal. No puedes pensar en lo que hubiera pasado saliendo más adelante en parrilla. Hay que seguir la misma dinámica, pero hay que mejorar el sábado para poder tener más opciones en carrera”, resumió Iker.

Remontando 11 posiciones y acabando 7º, la de este domingo es, posiblemente, la mejor carrera de Lecuona.

“Sinceramente te diría que sí, porque el año pasado en Misano lo hice muy bien pero no termine porque me caí. Creo que es mi mejor carrera en MotoGP. Me he sentido cómodo, fuerte, hemos adelantado a mucha gente, como a Joan Mir, que es campeón del mundo. Te ves fuerte y ves que tienes el potencial por el que trabajamos día a día”, dijo.

“Mentalmente subí un escalón en Austria después de saber que no iba a seguir en el equipo el año que viene. En la segunda carrera en el Red Bull Ring remontamos muchas plazas y este fin de semana hemos ido mejorando desde el viernes. Hemos dado un gran paso y en Aragón podremos seguir en esta misma línea”, zanjó el joven corredor valenciano.

(Haz click en este enlace o sobre la imagen para ver las mejores fotos del GP de Gran Bretaña 2021 de MotoGP)