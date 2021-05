Iker Lecuona sumó su segundo punto de la temporada en el pasado Gran Premio de España, al terminar 15º la carrera de Jerez, a una décima de su compañero de equipo Danilo Petrucci.

El joven corredor español del Tech3 KTM, sin embargo, fue sancionado por un toque con Alex Márquez, a consecuencia del cual el piloto del LCR Honda se fue al suelo. La penalización de tres segundos no se conoció hasta este fin de semana en Le Mans, y este mismo viernes MotoGP hizo públicas las revisiones, quitándole un punto en la general a Lecuona, que tras el castigo aparece como 17º en la carrera.

“No es que hayan esperado 15 días a hacerlo público, a mí me llegó al momento, una hora más tarde ese mismo día. Estaba trabajando en el box y me lo comunicaron. No tengo ninguna queja en ese sentido”, desveló Lecuona este viernes en Le Mans.

El piloto de KTM explicó la acción, catalogándola de simple lance de carrera.

“Alex me adelantó en la curva seis. Yo soy un piloto que freno muy fuerte y en la ocho intenté aprovecharlo, me metí por dentro y le toqué, con la mala suerte que se cayó. No era mi intención, a veces pasa, un lance de carrera, pero nunca lo haces con maldad, a veces simplemente ocurre”, explicó Iker.

El valenciano dio este viernes un paso adelante en sus prestaciones, donde finalizó 15º a 1,2 segundos de Johann Zarco.

“Hemos dado un paso. Después del test de Jerez me sentí muy cómodo, sobre todo con el neumático delantero. Lo que más ha cambiado es que no intentamos adaptar el neumático a la moto, sino que nosotros lo hacemos a la goma. Ese ha sido un punto de inflexión para estar donde estoy hoy. Entendemos un poco mejor cómo pilotar y cómo el equipo me tiene que ayudar con la moto”.

“No me quiero poner expectativas, tenemos que seguir trabajando, pero podemos pensar en la Q2, estamos a tres décimas, hacía mucho que no estábamos tan cerca”, dijo animado.

“Con nuestro estilo de pilotaje y la moto que tenemos no trabajábamos bien. A partir de Jerez tanto la moto como yo nos hemos adaptado a la goma, para ver qué necesita ese neumático, para pilotar mejor. No hemos hecho nada loco, hemos cambiado algo el setting, por las suspensiones delanteras, pero nos hemos acoplado nosotros y estamos dando buenos pasos adelante”, zanjó.

Las fotos de la temporada 2021 de Iker Lecuona en MotoGP

