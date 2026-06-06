Lecuona: "Por supuesto que rodé rápido, y fue una gran sorpresa después de tantos años"

El corredor valenciano, piloto oficial de Ducati en el Mundial de SBK, se enteró el pasado lunes a media mañana, mientras estaba haciendo un test en Aragón, que iba a correr el GP de Hungría, volviendo a MotoGP tres años después de su última incursión, también como reemplazo de un lesionado, pero entonces con Honda.

Por primera vez, Iker Lecuona se subía a una Desmosedici de MotoGP y tras su primera salida a pista, volvió a garaje con una sonrisa de oreja a oreja.

"Sonrío incluso después de la segunda salida, o incluso ahora, la verdad. Estoy muy, muy contento y también muy sorprendido con mi velocidad, sinceramente. Claro, después del primer ataque al tiempo, cuando vi que estaba el 10º pensé: '¡Guau!, vale, voy bastante rápido', fue increíble", explicó el Valenciano, que al final del día acabó 17º a 1.2 del primero.

"En el segundo time attack me encontré con una bandera amarilla en mis dos mejores sectores iniciales, así que en media vuelta iba casi dos décimas y media más rápido. Después ya no pude repetirlo, mejoré solo media décima o casi una décima, así que me faltó algo al final. Pero estoy muy contento, por supuesto".

Ver a un piloto que llevaba tanto tiempo fuera y debutando con la Ducati tan fuerte, fue una sorpresa. "Sí, sí, por supuesto, porque después de tres años, moto diferente, equipo diferente, todo cambió, ¿sabes? Fue realmente genial, pero también fue una gran sorpresa para mí".

"Lo estoy disfrutando, soy como un niño, llego al box, sonrío, ¿sabes?, bromeo con los chicos, así que sí, por supuesto me estoy divirtiendo".

Iker Lecuona, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Iker debutó en MotoGP con la KTM y luego hizo algún gran premio con la Honda, pero la Ducati es diferente. "Todo lo es, porque también cuando estaba en KTM, no teníamos el dispositivo de altura dinámico, pero luego empezamos a tenerlo, pero era un estilo muy diferente, así que no teníamos casi aerodinámica. Luego, con Honda, tenemos ese dispositivo, pero de una manera muy diferente, y también el cambio de neumáticos, el curso aerodinámico. Así que la moto es casi todo nuevo, necesito aprender a usarla", admitió.

"También necesito aprender el método que usamos dentro del box. Así que todo es nuevo, e incluso siendo bastante competitivos, fue una gran sorpresa y estoy muy contento, por supuesto".

Sobre su hay algun punto del ADN Ducati entre la MotoGP y la Panigale de SBK, Iker lo negó.

"No, no, eso no es cierto. Además, la posición es diferente. Físicamente me siento bien, claro que conduzco con mucha tensión en el hombro y todo eso, pero debo decir que terminé, conduje con mucha tensión esta mañana, por la tarde un poco más cómodo, pero incluso así los brazos estaban más hacia adelante, así que el músculo estaba en una posición diferente".

Hace un mes Iker corrió en este circuito con la Panigale y acabo segundo las tres carreras.

"En Superbike terminé bien, es fácil decirlo. Aquí tuve problemas, y seguro que tuve problemas durante las carreras porque mi músculo no está, quiero decir que no está preparado para trabajar de esa manera. Pero sí, fue completamente diferente, todo".

Le preguntaron si tras este primer día, se veía para hacer un top 10 el domingo. "No, no, no…"

Pese a ello, llegar y rodar de esta manera es un premio en sí mismo.

"Terminé a solo media décima comparado con Pecco Bagnaia, una y media del corte de la Q2, y el tiempo de vuelta ideal, que con esos dos primeros sectores que me perdí por la bandera amarilla, casi estoy dentro de la Q2, así que sí, por supuesto que rodé rápido, y fue una gran sorpresa después de tantos años", zanjó el valenciano, aún en una nube.