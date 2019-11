Lecuona: "Tuve la opción de ir a MotoGP y tardé cinco minutos en decir sí"

Phillip Island.- KTM sorprendía este jueves al anunciar a primera hora en Australia (medianoche en Europa) el cuarto integrante de su alineación en MotoGP para 2020. Tras la salida de Johann Zarco, los nombres de Mika Kallio y Miguel Oliveira se habían postulado como las principales opciones para formar pareja con Pol Espargaró en el equipo de fábrica, pero finalmente será el sudafricano Brad Binder quien subirá directamente al oficial.

Así, la plaza vacante en el Tech 3 será para Iker Lecuona, quien tenía contrato con Ajo en Moto2 para el año próximo. El valenciano dará el salto a MotoGP tras solo tres temporadas completas en el Mundial y con solo cuatro de experiencia en el mundo de la velocidad.

"Tenía la opción de ir a MotoGP y lógicamente dije que sí", explica Lecuona. "No tardé 10 horas, pero cinco minutos en hablarlo sí. Tenía contrato con el Ajo y estaba muy feliz. Me trastocó todo".

La noticia: Binder sustituirá a Zarco en KTM y Lecuona dará el salto al Tech3

Lecuona se proclamaba campeón de España de supermotard en 2015 con apenas 15 años. De ahí dio el salto al mundo de la velocidad en el FIM CEV de Moto2 de la mano de Aspar en 2016. Esea misma temporada aterrizó en el Mundial y el pasada curso conseguía su primer podio. Ahora le llega la oportunidad de debutar en la máxima categoría con solo 19 años.

"En motos de velocidad llevo cuatro años. Nadie ha hecho una trayectoria así. Sé que hay que tener suerte para llegar donde estoy y que se alineen todos los astros para que cuando una persona busque a alguien tú estes ahí. Pero también es cierto que he trabajado mucho", señala.

A pesar de su corta experiencia, se muestra confiado en estar preparado para hacer un buen papel.

"Sé que si el año que viene estuviese en Moto2 puedo luchar por el Mundial. Esa ha sido una de las razones por las que he dicho que sí a subir a MotoGP. Cuando estás delante, lo ganes o no, estás muy preparado. No te digo que vayas a subir y lo hagas extremadamente bien, pero estás preparado para intentar dar el salto. Creo que puedo hacerlo bien", afirma.

Al valenciano no le piden resultados inmediatos, aunque no supo decir si el contrato es por uno o dos años.

"Sé que el año que viene en Tech3. Ya pensaremos en 2021. Me han dicho que con calma. Tengo que ir poco a poco, disfrutar y ver qué pasa", zanja.