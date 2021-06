Lecuona: “No bajaré a Moto2, si no tengo sitio en MotoGP me iré de aquí”

El futuro de Iker Lecuona dentro de KTM se decidirá en las próximas dos o tres semanas, justo después del Gran Premio de Holanda y durante el parón veraniego. Ahora mismo, el fabricante austríaco está acabando de decidir cómo coloca a sus piezas la próxima temporada, tras anunciar que sus dos pilotos oficiales, Brad Binder y Miguel Oliveira, van a seguir en sus puestos, y ascender al Tech3 al actual líder de Moto2, Remy Gardner.

Ahora mismo hay solo una plaza libre en la clase reina para 2022, y tres pilotos que optan a ella, los actuales propietarios, Danilo Petrucci e Iker Lecuona, y el joven Raúl Fernández, de la formación KTM-Ajo de Moto2.

Para Iker, que su futuro se va a decidir en función de lo que pase en las dos próximas carreras no es ninguna novedad.

“El verano suele ser donde todo se cierra a nivel de fichajes para el próximo año. Quedan muy pocas plazas porque casi todo está ya cerrado. Hace un par de carreras ya lo dije: no hay que ser muy listo para saber que estas dos próximas carreras son muy importantes para mí y para mi futuro. Y sigo pensando lo mismo. Creo que lo hemos hecho muy bien en las tres últimas carreras, estamos en el top 10, pero lo cierto es que estas dos carreras son decisivas. Veremos cuándo se cierra, pero al cien por cien va a ser decisivo”, dijo el valenciano en conversación con Motorsport.com.

“Evidentemente esto es un extra de presión, pero también es un extra de motivación, porque lo estamos haciendo muy bien y sin tener nada para el año que viene estoy bastante tranquilo porque estoy dando el máximo y no me estoy dejando nada por el camino”, añadió.

Con la entrada en escena de la posibilidad de que Raúl Fernández acabe dando el salto al Tech3 de MotoGP, en KTM no descartan que Iker vuelva a su estructura de Moto2, sobre todo si finalmente un corredor joven como Pedro Acosta, sin experiencia en la categoría, sube a la clase intermedia.

Cuando Motorsport.com le preguntó por esa posibilidad, Iker la descartó.

“Si soy sincero, no. No voy a volver a Moto2. Creo que, a día de hoy, si no me quedo en MotoGP, muy probablemente, me iría de este campeonato. No bajaría a Moto2”, zanjó Lecuona.

Las fotos de la temporada 2021 de Iker Lecuona en MotoGP

