Lecuona: “No entiendo por qué las KTM estamos tan mal”

Iker Lecuona sufrió una dura caída el viernes al salir volando por encima de su moto en condiciones de mojado, y este sábado volvió a caerse dos veces más buscando unos límites que para la KTM están siendo complicados este fin de semana en Misano.

En la combinada de tiempos de los tres primeros libres, Lecuona fue el mejor de la marca (17º) pero sus compañeros Miguel Oliveira (22º), Brad Binder (23º) y Danilo Petrucci (24º) acabaron los tres últimos, incluso por detrás de los wild card y el reaparecido Andrea Dovizioso.

“No sé decir que es lo que está pasando. Al final vamos muy al límite. He tenido esta mañana una caída sin hacer nada del otro mundo, incluso he entrado en la curva con menos freno de lo habitual. Está siendo muy complicado para las KTM ser rápidos. Buscamos el límite y nos caemos con facilidad. Está siendo difícil encontrarnos bien. Pero la moto es la misma, los neumáticos son los mismos, estamos sufriendo más de lo esperado. Habrá que mejorar para mañana, pero si no mejoras durante los entrenamientos es difícil hacerlo el domingo”, valoró Lecuona sin encontrar respuestas.

Según el piloto valenciano, donde más pierden las RC16 es en la zona revirada del circuito, la más lenta.

“Donde más perdemos es en la zona lenta, el T1 y el T4. No sé los motivos. La moto empuja un poco de delante y estamos buscando soluciones. Hemos trabajado bien, pero no lo suficiente para poder estar más adelante”, zanjó el corredor, que aseguró estar bien pese a la caída del viernes en la que se lastimó los tobillos.

(Haz click en el enlace o sobre la imagen para ver todas las fotos del GP de San Marino 2021 de MotoGP)