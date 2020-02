Lecuona: “He mejorado en todo, pero también fallo un poco en todas partes”

Sepang.- Lecuona terminó 20º la primera jornada, a 1.5 del más rápido, mientras que este sábado fue 23º a 1.8 de Fabio Quartararo. Pese a ello, el joven debutante de KTM mejoró su tiempo de ayer (2:00.511) estableciendo un crono de 2:00.396, ligeramente más rápido en un trabajo, paso a paso, de adaptación a la nueva categoría.

“Hemos seguido mejorando un poco la línea y el feeling delantero, me encuentro bastante cómodo con la moto, me falta un segundo y medio con los de delante, pero hemos mejorado un poco en todos los puntos”, explicó Iker al final de la jornada.

“No puedo decirte en qué fallo porque también fallo un poco en todo, es un cara y cruz”, describió.

Los pilotos de KTM participaron en el shakedown, por lo que el valenciano ha tenido claras las referencias en todo momento.

“Realmente, llevo fijándome en los datos de Pol [Espargaró], Dani [Pedrosa] y Miguel [Oliveira] desde el primer día aquí en Malasia, comparando. Si miro mis primeras salidas a hoy he mejorado mucho, comparo para entender y mejorar el vuelta a vuelta”.

De momento, Lecuona no se ha atrevido aún con una tanda larga.

“Ayer me lo dijo mi técnico, pero sinceramente no se si después de cuatro o cinco días aquí puedo llegar a dar 10 vueltas seguidas, es duro. En las últimas salidas ya no buscaba tiempos, buscaba fijarme dónde me cuesta y mejorar para tratar de buscar mañana un time attack. Creo que lo de hacer una tanda larga lo voy a dejar para Qatar”, en referencia al último test de la pretemporada.

