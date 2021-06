El anuncio por parte de KTM de la promoción de Remy Gardner al equipo Tech3 de MotoGP la próxima temporada, pone en peligro la continuidad de, al menos, uno de los actuales pilotos de la formación francesa: Danilo Petrucci y el joven piloto español Iker Lecuona, de 21 años.

El fabricante austríaco contaba con una cláusula en el contrato con Petrucci para renovarle automáticamente antes del 1 de junio, un derecho que no ejecutó, por lo que todo apunta a que no va a seguir el próximo curso.

Sin embargo, eso no asegura la continuidad de Lecuona, ya que los rumores sobre la llegada al equipo del también español Raúl Fernández, compañero de Gardner en KTM-Ajo de Moto2, a la clase superior, son cada vez más fuertes. Los ejecutivos de Mattighofen están presionando a Raúl, que no tiene prisa por aceptar la oferta, y aunque finalmente no lo hiciera, los resultados actuales tampoco avalan la continuidad de Iker.

“Remy va a subir a MotoGP y es algo que se ha ganado él con su trabajo y sus resultados, es normal que KTM le dé esta oportunidad, está yendo muy rápido así que es algo normal, lo más lógico que el equipo puede hacer”, mantuvo Lecuona el discurso ya introducido por Petrucci este mismo jueves.

“Luego hay una moto libre que ya veremos si es para Danilo, para mí, para Raúl o para quien le dé la gana, la verdad. Como bien he dicho, hay muchos rumores, a la gente le gusta mucho hablar, he escuchado muchas barbaridades sobre mí, dónde voy, lo que hago o lo que dejo de hacer. Al final es mi vida y nadie sabe nada porque básicamente no hay nada. Me estoy centrando en mí, en seguir mejorando, aprendiendo, divirtiéndome y sobre todo disfrutando del día a día con la MotoGP, ya sea porque es el último año o porque me apetece disfrutarlo, sin más”, respondió a las preguntas de Motorsport.com.

“En las últimas carreras creo que estoy mejorando mucho, estoy trabajando y haciendo lo máximo que está en mis manos”, añadió.

El contrato de Danilo incluía una cláusula de renovación automática que vencía el 1 de junio, pero Iker no quiso desvelar si su acuerdo con KTM contenía unas condiciones similares.

“Respecto a la cláusula de Danilo, no lo sé y no me importa. Y por lo que hace referencia a mi contrato no voy a dar datos”, se mantuvo firme.

A diferencia de los dos pilotos oficiales de KTM, que estrenaron un chasis nuevo en el test de Jerez a principios de mayo, y cuentan con un nuevo combustible que ha mejorado el rendimiento de la moto, los de Tech3 siguen sin novedades técnicas, aunque se esperaba que en el test colectivo del lunes, en Barcelona, puedan llegar.

“No lo sé, no me han dicho nada, lo único que me han dicho es que hay algo para probar (el lunes) pero que ya hablaremos el domingo. Primero nos vamos a centrar en el fin de semana y en la carrera y luego ya veremos el lunes lo que hay que probar o mejorar”, zanjó el joven corredor valenciano.

El programa de fin de semana: MotoGP cambia el horario y el orden de las carreras del GP de Catalunya

Iker Lecuona, KTM Tech3 1 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Danilo Petrucci, KTM Tech3, Iker Lecuona, KTM Tech3 2 / 50 Foto de: Dorna Iker Lecuona, KTM Tech3 3 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 4 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 5 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 6 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 7 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 8 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 9 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 10 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 11 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 12 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 13 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 14 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 15 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 16 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 17 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 18 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 19 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 20 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 21 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 22 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 23 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 24 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 25 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 26 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 27 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 28 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 29 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 30 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 31 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 32 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 33 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 34 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 35 / 50 Foto de: Dorna Iker Lecuona, KTM Tech3 36 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 37 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 38 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 39 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 40 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 41 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 42 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 43 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 44 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 45 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 46 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 47 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 48 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 49 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 50 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images