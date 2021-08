Lecuona: “No me parece correcto cómo KTM ha anunciado mi despido”

Iker Lecuona se enteró al final de la Q1 que KTM había anunciado el ascenso de Raúl Fernández al equipo Tech3, lo que le dejaba, automáticamente, sin equipo para el próximo año.

El joven corredor valenciano aseguró que ni su equipo ni nadie en la organización austríaca le había informado de la situación, que le fue comunicada en una reunión tras el anuncio oficial.

“No sé que decir. Casi desde principio de temporada ya se hablaba de esta posibilidad. Durante el verano ya tenía claro que el tema estaba hecho. Me fui haciendo a la idea”, admitió Iker.

KTM hizo el anuncio oficial justo cuando estaba a punto de arrancar la Q1, en la que tomaban parte Danilo Petrucci y el propio Iker.

“Sinceramente no me parece correcto la forma en la que lo han anunciado. Si se ha retrasado mi aparición hoy con los medios es porque hemos tenido una reunión para que nos explicaran la situación. Creo que lo correcto hubiera sido decirnos a Danilo y a mí antes de empezar el Gran Premio lo que pensaban hacer. Al final tendrán sus razones, así que no les voy a decir nada”, se resignó.

Sobre su futuro, el joven piloto español quiso mantener la prudencia.

“Lo que ahora quiero es disfrutar. Tengo 21 años y ni mucho menos la carrera deportiva termina en MotoGP. Hay muchos campeonatos en los que se puede disfrutar y de los que se puede vivir. Voy a tomarme lo que queda de año para aprender y divertirme con la moto, centrándome carrera a carrera, y cuando tenga algo ya lo anunciaré. Ahora mismo no sé cuál va a ser mi futuro”, zanjó el #27.